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Roberto Martínez: "Cristiano tiene un hambre increíble de ayudar"

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Houston (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, aseguró este lunes que Cristiano Ronaldo "tiene un hambre increíble" de ayudar y que todos pueden aprovechar su experiencia en el vestuario, en la víspera de la segunda jornada del Grupo K del Mundial contra Uzbekistán.

"Cristiano es un capitán, actúa como capitán, con mucha experiencia que podemos aprovechar todos. En toda su carrera, hablamos de alguien que lleva 21 años representando a Portugal; tiene un hambre increíble de ayudar, es un ejemplo", afirmó Martínez en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium.

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"Cuando tenemos el balón, necesitamos a alguien que ataque y ocupe espacios en el último movimiento. Cristiano es ese jugador, los números lo reflejan. Es el futbolista que tiene ese movimiento, la finalización, es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", añadió en español.

El seleccionador destacó que en los últimos días ha habido críticas injustas hacia su equipo.

"Hay mucho ruido que no es correcto, aspectos que no tienen sentido y no forman parte de nuestro día a día", dijo.

"Tengo que decir que, desde el primer día en Portugal, no ha habido un día sin ruido. Estamos en un Mundial, hay mucho ruido, forma parte de ver quién está con la selección y quién no, pero en el vestuario tenemos que mostrar actitud. Estamos enfocados, muy fuertes, y el grupo está más unido que antes de llegar al Mundial. El ruido no entra en el vestuario", insistió.

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También dijo que su selección necesita mantener la calma e ir partido a partido.

"Ya forma parte de nuestro proceso. Llegar al Mundial son tres partidos, no cambia nada: hay que prepararse, analizar, ser autocríticos, y eso es lo que hicimos después del partido, ver por qué no llegamos al último tercio y quitar la rabia y la tristeza porque no alcanzamos el resultado. Pero la concentración en el vestuario es total. Ahora tenemos que mejorar", aseguró.

Martínez informó además de que Ruben Días, que se perdió el primer partido por lesión, ya está recuperado y preparado para competir.

Portugal se mide este martes con Uzbekistán en Houston tras arrancar el Mundial con un gris empate 1-1 con República Democrática de Congo. EFE

(foto)

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