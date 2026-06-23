El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Soria, 23 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Soria ha acordado con carácter cautelar la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos (PSOE), una de las seis personas detenidas en una operación anticorrupción abierta por la Guardia Civil, que este martes ha registrado el consistorio soriano durante casi doce horas.

En un comunicado remitido a última hora de la tarde, el segundo de la jornada, el Ayuntamiento ha reiterado su máximo respeto a la acción de la justicia y su plena colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, y ha avanzado que valorará tanto la apertura de un expediente informativo interno como personarse en el caso como parte interesada.

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Ha indicado que, "cuando sea posible, respetando los tiempos judiciales y el secreto de sumario", estudiará la apertura de ese expediente informativo, "con el objetivo de conocer con el máximo rigor todas las circunstancias relacionadas con este caso", en el que se investigan supuestas irregularidades en la contratación con empresas vinculadas con la edil detenida, según fuentes de la investigación.

"El Ayuntamiento estudiará igualmente su personación en el caso como parte interesada", ha indicado el consistorio, en el que hasta el pasado abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó su cargo tras 19 años para tomar posesión de su acta como procurador en las Cortes autonómicas, tras optar a la presidencia de la Junta.

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Además, el consistorio, con el socialista Javier Antón ahora como alcalde, ha pedido "actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos".

Ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad, la ejemplaridad en la gestión pública y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia, y ha pedido informar con rigor para evitar difundir informaciones que puedan causar daños irreparables a la dignidad y la reputación "de las personas afectadas o la institución".

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A las nueve de la mañana varios agentes de la Guardia Civil han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro, que ha concluido sobre las ocho y media de la tarde, en una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que ha incluido además dos registros a domicilios particulares.

En total se ha detenido a seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid, entre las que se encuentra la edil de Medio Ambiente y Turismo, que ha sido trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, ha informado la Subdelegación del Gobierno, que ha indicado que los detenidos pasarán a disposición judicial cuando concluyan las diligencias. EFE

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