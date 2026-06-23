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El Melilla Torreblanca se adelanta en la final por el título al Futsi Navalcarnero (3-2)

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Melilla, 23 jun (EFE)-. El Melilla Torreblanca dio este martes un importante paso hacia el título de la Primera Iberdrola de fútbol sala al imponerse al Futsi Atlético Navalcarnero por un ajustado 3-2 en el primer partido de la final por el campeonato, disputado en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortiz de la ciudad autónoma.

El conjunto melillense, que mantiene el factor cancha a la espera del segundo duelo del sábado en Madrid y, si fuera necesario, del tercero el martes 30 de nuevo en Melilla, sumó el primer punto de la final tras un encuentro muy igualado que se resolvió en la prórroga gracias a un gol de la argentina Silvina Nava (m.41).

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El primer tiempo resultó muy intenso y emocionante, con dos equipos volcados en busca de la victoria. La primera gran ocasión llegó muy pronto, en el minuto 1, cuando la madrileña Irene Córdoba se plantó sola ante la portería local, pero su disparo en el mano a mano se marchó fuera, si bien el equipo dirigido por Gustavo Bravo no tardó en responder con dos claras oportunidades de Emilly Marcondes e Irene Samper.

La primera, en el minuto 3, se encontró con una gran intervención de Marta Balbuena, que desvió el balón a córner tras un potente chut, mientras que Samper probó suerte un minuto después con un potente disparo que salió fuera.

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Poco después, otro potente lanzamiento de Emilly obligó a intervenir a la portera visitante, que desvió el balón estrellándose en el palo, hasta que las locales hallaron el premio a su insistencia y golpearon por partida doble en apenas un minuto: en el 12 Bia Souza abrió el marcador, tras una combinación entre Ana Luiza y Silvina; y en el 13 una internada de Amadinha terminó con un pase al segundo palo que Laura Uña aprovechó para marcar el 2-0 con el exterior del pie.

Sin embargo, el Futsi Atlético reaccionó tras un tiempo muerto y recortó distancias a cinco minutos para el descanso con un disparo lejano de Ari que golpeó en Emilly, desvió la trayectoria del balón y sorprendió a la portera local.

En la segunda mitad, el Futsi Atlético Navalcarnero salió mucho más intenso y mandó en el juego en busca del empate, que consiguió en el minuto 29 en una acción a balón parado. Mariam puso el balón en juego desde la banda e Irene Córdoba, con una espectacular volea, sorprendió a Bia Da Silva.

Tras el 2-2, las melillenses buscaron otra reacción, pero sin generar ocasiones. Todo lo contrario que el Futsi Atlético, que rozó la remontada en el tramo final, pero los disparos de Luchi y Mariam se estrellaron en el larguero en el minuto 36.

En la prórroga, el Melilla Torreblanca comenzó mejor y avisó seriamente a los dos minutos por medio de Emilly, cuyo contragolpe lo despejó in extremis a córner una defensora madrileña cuando el balón ya se colaba, y precisamente de esa acción nació el tanto de la victoria local en el minuto 42.

Bia Souza ejecutó el saque de esquina y Silvina, muy atenta, conectó un disparo raso y ajustado al segundo palo que sorprendió a Marta Balbuena y estableció el definitivo 3-2 y el primer punto de la final para las melillenses. EFE

acr/cc/asc

(Foto)

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