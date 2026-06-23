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McIlroy aplaude el nuevo modelo del PGA Tour y confía en que ayude a superar la división

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Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El jugador norirlandés Rory McIlroy se felicitó por el nuevo modelo de competición del PGA Tour, el circuito estadounidense, al considerar que premia la meritocracia y antepone los intereses de los aficionados después de que en los últimos años el golf haya atravesado un periodo de incertidumbre, en alusión a lo que supuso la irrupción de LIV.

McIlroy, número dos del mundo, aseguró que la reestructuración anunciada este martes por la dirección del PGA Tour es "un paso positivo" para el golf profesional.

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"Es alentador ver al PGA Tour reafirmando la importancia de la meritocracia y creando una estructura que servirá tanto a los jugadores como a los aficionados durante muchos años en el futuro", señaló el norirlandés en un comunicado.

El nuevo modelo, que entrará en vigor en 2028, establece dos categorías -PGA Tour Championship Series y Challenger Series- que disputarán ligas separadas, en la que habrá ascensos y descensos y que permitirá ver con más frecuencia a los mejores enfrentarse entre ellos.

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También refuerza la alianza con el DP World Tour, el circuito europeo, con la organización conjunta de torneos fuera de Estados Unidos en otoño que podrían coincidir con algunos abiertos nacionales.

"Siempre he estado orgulloso de competir alrededor del mundo (...) El compromiso de elevar algunos de estos torneos internacionales históricos y abiertos nacionales es increíblemente importante para el deporte y algo de lo que soy muy partidario", se congratuló McIlroy.

Confió en que el pasado dado por el PGA Tour ayude a pacificar el mundo del golf después de la división que en 2022 ocasionóLIV, la liga financiada por Arabia Saudí.

"Durante los últimos años, el golf ha enfrentado un período de incertidumbre y división, que no ha estado en el mejor interés de los jugadores ni de los aficionados del juego. Hoy, estamos poniendo a los aficionados en primer lugar, y estoy emocionado por el futuro de nuestro deporte", añadió el número dos del mundo. EFE

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