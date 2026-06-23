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Fabio Di Giannantonio, convencido de poder ser competitivo en el TT Assen

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Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la clasificación del Mundial de MotoGP, se muestra convencido de poder ser competitivo en el TT Assen, escenario del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que se disputará este fin de semana.

"Assen es un circuito increíble e histórico y, además, es muy rápido", explica el piloto italiano en la nota de su equipo, difundida este martes, en la que afirma creer que podrá "aplicar muchas de las soluciones de puesta a punto que probamos en Brno".

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"Así, nos dirigimos a los Países Bajos con confianza, pero sobre todo con muchas ganas de recuperarnos, porque un cuarto puesto no es suficiente para nosotros", reconoce 'Diggia', vencedor del Gran Premio de Cataluña.

"Nuestro objetivo será seguir esforzándonos", agrega el piloto, que dice tener otra gran oportunidad para hacer un "trabajo consistente".

El también italiano Franco Morbidelli, su compañero en el equipo VR46, insiste sobre el circuito TT Assen que es "una pista técnica y exigente", pero que llega "con la misma motivación de siempre, a pesar de este difícil momento".

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Morbidelli, decimocuarto en la tabla de puntos del Mundial y con el octavo puesto de Tailandia, carrera inaugural de la temporada, como mejor resultado, resaltó que intentará trabajar "como en las últimas carreras" y que confía en "encontrar soluciones" junto a su equipo. EFE

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