Cae una red dedicada al tráfico internacional de hachís en Málaga

Málaga, 23 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís, operación que se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de 400 kilogramos de hachís en una vivienda ubicada en la localidad malagueña de Marbella.

Los investigados se dedicaban a la adquisición, acopio, guarda, preparación y transporte por vía terrestre de sustancias estupefacientes hasta su destino -mercados internacionales europeos- y para ello utilizaban automóviles sustraídos a los que alteraban sus elementos identificativos, según ha informado la Policía este martes en un comunicado.

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Los agentes han detenido a tres personas y además hay otras dos investigadas y se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia y depósito de armas, robo de uso de vehículo, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

De las pesquisas se desprende que utilizaban vehículos lanzadera para dar cobertura y avisar al cargado con droga en caso de detectar presencia policial.

Además de la droga, los agentes han intervenido nueve vehículos -cuatro de ellos sustraídos-, tres fusiles, una pistola, cartuchos, once juegos de placas de matrícula falsas, inhibidores de señal, lanzadestellos y documentación falsa entre otros efectos.

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La operación se inició en diciembre cuando los agentes localizaron a miembros de una organización criminal de origen francés dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes.

Durante meses, los integrantes de este grupo criminal fueron sometidos a vigilancias y seguimientos y se estableció el círculo de personas, así como los vehículos, naves y domicilios utilizados.

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La operativa de la red consistía en llevar a cabo transportes internacionales de droga que previamente habían adquirido, expediciones con destino a Francia, donde utilizaban vehículos de carga con placas de matrícula falsas. Durante las pesquisas los agentes constataron que en un único trayecto las llegaron a cambiar hasta en cuatro ocasiones.

Los agentes tuvieron que precipitar la explotación de la operación al detectar una importante carga de sustancias estupefacientes, en la zona de Cádiz. Esa misma noche, los investigadores consiguieron detener la descarga de 400 kilogramos de hachís en una vivienda de la localidad de Marbella. EFE

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