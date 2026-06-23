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Brasil quiere ser la primera selección del mundo en neutralizar su huella de carbono

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Morristown (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Mientras Vinícius y compañía se preparan para cerrar su clasificación ante Escocia en el Mundial 2026, Brasil anunció este martes un proyecto para convertirse en la primera selección del mundo en neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La Canarinha quiere alcanzar emisiones netas de carbono cero ya en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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"La búsqueda del hexacampeonato viene acompañada de una iniciativa que puede tener impacto en todo el mundo: durante el Mundial, Brasil se convertirá en la primera selección en neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero", señaló la entidad.

La cúpula de la CBF presentará los detalles de su plan en Miami, donde el miércoles la 'Seleção' se enfrentará a Escocia en la tercera y última jornada del Grupo C, que completan Marruecos y Haití, esta última ya eliminada.

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La pentacampeona del mundo empezó a poner en práctica su hoja de ruta en el último amistoso preparatorio contra Egipto, el pasado 6 de junio, en Cleveland, y durante los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

El proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Climático Von Bohlen and Halbach (VBH), con sede en Brasilia y encargado de calcular las emisiones antes y después de los partidos, y elaborar un informe final con los datos.

"La selección brasileña es un patrimonio mundial y, precisamente por eso, debe asumir también un papel protagonista en las causas que impactan el futuro del planeta", dijo el presidente de la CBF, Samir Xaud, en un comunicado.

Los expertos climáticos midieron primero la huella de carbono del equipo 'verdeamarelo' y concluyeron que el 72 % de sus emisiones están relacionadas con el transporte, lo que equivale a casi 226 toneladas de dióxido de carbono (tCO2e) o, dicho de otro modo, alrededor de medio centenar de vehículos circulando durante un año.

Otro 16 % está asociado al hospedaje; el 9 %, a la alimentación; y el 3 %, a la generación de residuos.

A partir de ahí se trazó una previsión sobre las emisiones para cada partido y otra sobre la cantidad necesaria para neutralizarlas.

El proceso de neutralización se realiza a través de una herramienta oficial de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) que prevé la compra de créditos de carbono.

Así, la CBF va a compensar sus emisiones usando créditos de carbono, en este caso generados por un proyecto ambiental concreto: el vertedero sanitario de Seropédica, que recibe buena parte de la basura de la ciudad de Río de Janeiro.

Esa planta de tratamiento de residuos evita emisiones contaminantes que se convierten en créditos y la CBF compra esos créditos para neutralizar lo que contamina por su actividad. Así logra la neutralidad de emisiones.

Para el amistoso contra Egipto, en Cleveland, se estimó la emisión de 168 toneladas de dióxido de carbono y la CBF compró créditos por valor de 273 tCO2e, en una operación certificada por la UNFCCC.

En los partidos contra Marruecos, en Nueva Jersey, donde está concentrada la selección, y ante Haití, en Filadelfia, a unas dos horas de Nueva York por carretera, la CBF espera ya el certificado de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático.

"Queremos conquistar el hexacampeonato, pero también dejar un legado positivo", apuntó Xaud. EFE

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