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Alessandra Hurtado, juventud y contundencia para la red del Heidelberg Volkswagen

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Las Palmas de Gran Canaria, 23 jun (EFE).- El Heidelberg Volkswagen sigue perfilando su plantilla para la temporada 2026/2027 y cierra el fichaje de la central española Alessandra Hurtado, quien firma hasta 2028 y "aportará su juventud y su contundencia en el centro de la red", ha anunciado este martes el club grancanario en un comunicado.

La joven jugadora de 22 años empezó su carrera profesional en el Get Blume Femení, desde donde dio sus primeros pasos y saltó al CVB Barça, su casa durante trestemporadas, con el que consiguió el título de Superliga Femenina 2 y el ascenso a la máxima categoría, una etapa tras la que regresó por una temporada a sus inicios.

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"Su crecimiento imparable" le permitió entrar en la cadena de filiales del DSV Sant Cugat y ascender posteriormente al primer equipo para ser "pieza importante" en los planes de un equipo competitivo de la parte alta de Liga Iberdrola.

Internacional con las categorías inferiores de la Selección Española y "con un futuro prometedor por delante", Hurtado se suma al Heidelberg Volkswagen con el objetivo decontinuar creciendo y ofrecer "su mejor versión" a la entidad colegial.

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"Me considero una jugadora que siempre quiere dar el máximo y ayudar al equipo en lo que pueda para crecer juntas a diario. Vengo con mucha ilusión de aprender, aportar mi granito de arena y dar lo mejor de mí dentro y fuera de la pista", ha asegurado la catalana en declaraciones remitidas por la entidad.

Con el fichaje de la central, el Heidelberg Volkswagen sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada tras los fichajes de Ale del Burgo, Louise Sansó, la colombiana Dayana Segovia, María Pérez, la venezolana Winderlys Medina, la chilena Florencia Giglio y la propia Hurtado.

En el apartado de salidas figuran la argentina Sofía Tummino, la chilena Beatriz Novoa, Cara McKenzie, la argentina Martina Bednarek, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras 12 años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga. EFE

phd/as/arh

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