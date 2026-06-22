Sinner se aleja más de Alcaraz; Fritz sube al séptimo puesto

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número uno mundial, ha incrementado su ventaja respecto al español Carlos Alcaraz, que no pudo defender el título en el torneo de Queen's, mientras que el estadounidense Taylor Fritz, finalista en la hierba alemana de Halle ante Frances Tiafoe, ha subido al séptimo puesto.

Sinner domina la lista con 13.450 puntos, 3.990 más que Alcaraz (9.460), que perdió 500 por su ausencia, en tanto que el alemán Alexander Zverev es tercero con 7.190 por delante del canadiense Felix Auger-Aliassime (4.440), el estadounidense Ben Shelton (4.160) y el australiano Alex de Miñaur (4.110).

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Taylor Fritz progresa hasta el séptimo puesto (3.915) y el ruso Daniil Medvedev baja dos (3.580). Entre ambos está el serbio Novak Djokovic (3.760), en tanto que Tiafoe, ganador en Halle, mejora siete plazas y es decimonoveno (2.180), y el argentino Francisco Cerúndolo, vencedor en Queen's, sube seis y es vigésimo primero (2.110).

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar bajan cada uno tres plazas, lo que les sitúa en los puestos 25 y 26, respectivamente; Jaume Munar retrocede al 44, Martín Landaluce al 58, Pablo Carreño al 71 y Dani Mérida al 85. EFE

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