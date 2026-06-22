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Pilar Bernabé: La Generalitat no transmitió datos clave de la dana, "todo se hizo tarde"

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Madrid, 22 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este lunes la falta de iniciativa y de información de la Generalitat durante las horas críticas de la dana del 29 de octubre de 2024 a la que ha acusado de no transmitir datos clave en el Cecopi, en referencia a análisis pluviométricos y 11.000 llamadas recibidas por el 112.

"El Cecopi se convocó tarde", y cuando se hizo era ya todo "un caos", fue "la anatomía del despropósito", ha asegurado Bernabé durante su comparecencia hoy en la Comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, durante un bronco debate con cruce de acusaciones de la delegada del Gobierno con Vox y PP sobre la gestión de la tragedia aquel fatídico día.

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"Todo se hizo mal y tarde", ha insistido Bernabé tras denunciar la falta de medidas para gestionar en su día "la catástrofe" por parte de la Generalitat Valenciana.

Ha advertido de que no olvidará "las llamadas de los alcaldes" que le decían que veían morir a los vecinos" y entretanto, un consejero decía que "ya empezaba la izquierda con su campañita'".

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"Yo he dado el documento, he dado la prueba" que demuestra que estaba "pendiente, alerta y atenta" el día de la catástrofe, ha dicho, tras acusar al entonces Gobierno autonómico de Carlos Mazón de "sustraer y manipular" información.

Ha añadido que "habría sido peor si se hubiera intervenido a la Generalitat" aquel día de la tragedia.

Bernabé ha insistido en que durante la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) únicamente se habló de Forata porque solo el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dio la información que tenía. Frente a ello, ha acusado a la otra parte de no facilitar los datos de los que disponía.

"No dieron la información de los análisis pluviométricos, que tenían que haber hecho", ha afirmado.

También ha denunciado que no se trasladó al Cecopi la información procedente de "más de 11.000 llamadas" recibidas hasta ese momento, con las zonas afectadas localizadas en un mapa.

La coordinación del Cecopi fue "asimétrica", ha añadido. Cuando se convocó era ya tarde, "un caos, dramática" tras añadir que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se movilizó en el primer minuto en el que se pidió.

Ha añadido que se pasó una hora pidiendo que se enviara el Es Alert a toda la provincia porque había pasado lo de Paiporta; en los municipios donde no había cobertura el Es Alert sonó al día siguiente, ha lamentado.

La Generalitat convocó el Cecopi "pasadas dos horas de la activación, y dentro de los despropósitos, la Generalitat en vez de pedir la activación, pidió la desactivación, luego tuvieron que corregir", ha advertido.

Ha dicho que solicitó la intervención de la UME "nueve horas antes. Si se hubiera hecho a las 12:00 de la mañana, que es cuando yo lo pedí, probablemente todo hubiese cambiado radicalmente", ha declarado.

A su juicio, ese era el momento en el que debía haberse actuado. Después, según Bernabé, la situación ya estaba desbordada. "A partir de las 17:00 de la tarde en el Cecopi, todo era un caos. Porque ya era tarde, y ahí lo que intentábamos era atender las emergencias que iban saliendo a cada momento", ha afirmado. EFE

(foto)

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