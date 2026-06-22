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Compromís esperará a escuchar a Sánchez para medir su apoyo al Gobierno, pero le urge adoptar medidas anticorrupción

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Compromís esperará a escuchar este miércoles la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para hablar de los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE para medir su apoyo al Gobierno pero, de entrada, ya le urge a tomar medidas legislativas para evitar esta lacra.

De esta forma se han expresado, en los pasillos del Congreso, tanto la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, como el diputado del mismo partido integrado en el Grupo Plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, a raíz de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas'.

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En concreto, Micó ha señalado que espera que este miércoles Sánchez aclare al Congreso "hasta qué punto" tanto el PSOE como el Gobierno tenían constancia o no de lo que estaba pasando porque ha deslizado que no vale ya con decir que "no sabía nada" porque el condenado era "su secretario de Organización", su mano derecha.

"ALGO TIENE QUE PASAR"

Y, tras escuchar su exposición, Compromís deberá decidir si estos hechos tienen consecuencias y repercusiones en el apoyo brindado a Sánchez, si ven necesario solicitar que se someta o no a una cuestión de confianza o si es conveniente un adelanto electoral. Pero, de entrada, sí cree que "alguna cosa tiene que pasar".

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En este punto, ha destacado que en su partido hace tiempo que vienen pidiendo medidas legislativas para, por ejemplo, impedir que las empresas corruptoras accedan a la Administración General del Estado con contratos públicos. "Es lo mínimo", ha comentado.

Tras tildar de "mala noticia" para la democracia y para el PSOE la sentencia del Supremo, Micó ha insistido en que en estos momentos su formación no sólo espera explicaciones "valientes", sino también "que se pase a la acción" y se tomen medidas "de verdad" para que los socios puedan continuar "de alguna manera" confiando en este Gobierno. "De ellos y de ellas depende", ha remachado.

En la misma línea, su compañero de partido adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado de "asqueroso" que mientras que los españoles se morían por una pandemia "hubiera quien se beneficiaba de su cargo para poder tener un tren de vida altísimo" y, por ello, ha defendido que "aquí hacen faltan muchas explicaciones políticas, más allá de lo judicial".

EL FOCO NO ESTÁ EN LOS SOCIOS, SINO EN SÁNCHEZ

Sin embargo, ha coincidido con Micó en que el foco de lo que está ocurriendo con el PSOE no está en los socios del Gobierno sino en Sánchez, que es quien va a tener que dar cuenta de lo que hizo el otrora 'número dos' de su partido. Y si esas explicaciones no les gustan o no las ven suficientes, Compromís tomará las decisiones que crea oportunas.

Eso sí, ha querido dejar claro que lo que más les preocupa no es tanto "una manzana podrida", como es el caso de Ábalos, sino "la parte de la organización criminal porque habla de una cuestión colectiva".

Dicho esto, también ha aprovechado para censurar que al empresario Víctor de Aldama le hayan caído solo cuatro años y medio de condena por colaborar con la Justicia, una "anomalía" que, a su entender, envía "un mensaje muy peligroso a la sociedad".

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