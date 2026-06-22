Sir'Jabari Rice y Justin McKoy no siguen en el MoraBanc Andorra

Andorra La Vella, 22 jun (EFE).- El escolta Sir'Jabari Rice y el ala pívot Justin McKoy no siguen en el MoraBanc Andorra. Los dos son las primeras bajas que anuncia el club para su próximo proyecto.

El primero de ellos, nacido en Houston, pero con pasaporte nigeriano, llegó en el mes de marzo al equipo del Principado desde el ERA Nymburk. Jugó 14 partidos con 24'32" con una aportación de 13,7 puntos y un 41,7% en triples, 3,8 rebotes y 3,9 asistencias con 14,6 de valoración. Sólo firmó contrato hasta el 30 de junio y el MoraBanc acaba de anunciar su marcha.

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El segundo de ellos, nacido en Raleigh, fichó en el verano pasado procedente del Hapoel Be'er Sheva B.C. de Israel y fue una de las decepciones de la temporada. El norteamericano, con una de las fichas más altas, jugó 32 partidos con 17'59" en pista y una aportación de 6,6 puntos, 3,2 rebotes y 5,8 de valoración. También finalizaba contrato el 30 de junio. EFE.

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