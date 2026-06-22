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Greenpeace exige no olvidar zonas quemadas en 2025 y más prevención y gestión posincendio

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Madrid, 22 jun (EFE).- Un informe de Greenpeace exige que "no se olviden" las áreas quemadas en 2025, año "fatídico" en el que se produjeron "cinco de los diez incendios más grandes desde que hay registros" y pide poner el foco en 2026 en la prevención y la gestión posincendio.

Así lo recoge el documento 'Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar' que ha publicado este lunes, en el que apunta que las labores de extinción ese año "supusieron un coste estimado de entre 3.548 y 6.741 millones de euros".

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La responsable de la campaña de incendios de la ong, Mónica Parrilla, advierte en un comunicado que "este año pinta ya muy mal" porque en lo que va de 2026 la superficie quemada "casi se ha triplicado" respecto al año pasado y los grandes incendios forestales (GIF) "han pasado de 1 en 2025 a 9 en 2026".

En septiembre del año pasado, técnicos de Greenpeace realizaron un vuelo por el denominado "triángulo de fuego" en la zona comprendida entre las provincias de León, Zamora, Lugo y Orense y, diez meses después, han regresado a ella para comprobar "el alto grado de severidad de los incendios y la escasa o nula regeneración natural".

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 "De la superficie quemada, el 47 % presentó una severidad alta, mientras que el 22 % sufrió una severidad moderada-alta", según su análisis, de forma que "ni todas las abundantes lluvias del invierno han logrado hacer brotar una sola brizna de hierba".

Greenpeace subraya que las actuaciones tempranas en estos casos como el acolchado con paja agrícola han demostrado ser eficaces y pide aplicar este tipo de técnicas "ya mismo" en las zonas afectadas este año por el fuego.

Demandas

Parrilla ha insistido en que los incendios "parecen algo del pasado pero sus consecuencias siguen muy presentes" pues la población de las zonas quemadas "aún lidia con las secuelas del fuego" y "el aspecto de algunos pueblos sigue siendo desolador".

Greenpeace recuerda que 2006, 2012, 2017 y 2022 "fueron terribles y en ellos se repitieron demandas consensuadas que no han llegado a aplicarse" y en 2025, "aunque el número total de incendios descendió, los GIF se triplicaron respecto a la media y alcanzaron una capacidad destructiva cuatro veces superior".

Entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre se registraron de forma simultánea "hasta diez grandes incendios en un mismo día, poniendo al límite la capacidad operativa de extinción" con emisiones de hasta "19 millones de toneladas de CO2, la cifra más alta de los últimos 23 años" y la destrucción del hábitat de numerosas especies como el urogallo, el oso pardo o el desmán ibérico".

"El cambio climático y la despoblación rural están agravando la propagación y severidad de los incendios", asegura, porque "el 71,4 % de los GIF de 2025 coincidieron con episodios de calor extremo".

Aunque reconoce "algunos avances" en prevención, coordinación y planificación, así como coordinación institucional y respuesta ante emergencias, considera que no son suficientes y plantea demandas como una nueva estrategia de prevención, al menos 1.000 millones de euros anuales de inversión en gestión forestal, estabilidad laboral para el operativo de extinción o un pacto de estado frente a la emergencia climática, entre otras. EFE

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