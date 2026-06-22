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Olivia Rodrigo consigue lo que no pudo Bad Bunny y arrebata el número 1 a Quevedo

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Madrid, 22 jun (EFE).- Olivia Rodrigo ha conseguido con su nuevo álbum lo que Bad Bunny con sus mediáticos doce conciertos en España no pudo, al haberse hecho con el número 1 en la lista de los discos de mayor éxito en España desplazando por primera vez a 'El baifo' de Quevedo de esa posición desde que se estrenó hace 8 semanas.

'You seem pretty sad for a girl so in love', el tercer álbum de estudio de la joven compositora e intérprete estadounidense, aparece en la posición reina en la clasificación publicada este martes con las reproducciones y ventas físicas cosechadas entre el 12 y el 16 de junio.

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El citado disco de Quevedo sale relegado en la segunda posición, aún por delante de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, que es tercero; 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz, que aparece cuarto; y 'Más cara' de Bad Gyal, que es quinta.

Les siguen, para cerrar las diez primeras posiciones: 'Pop rock' de Melendi, que es sexto tras ascender varias posiciones; 'Arirang' de BTS, que es séptimo; 'Lux' de Rosalía, octavo; 'Cuarto azul' de Aitana, que es noveno, y 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' de Bad Bunny, el disco que lanzó en 2023 el puertorriqueño y que es décimo.

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No hay más novedades discográficas destacadas entre los primeros puestos. La reedición de 'El sentimiento garrapetero que nos traen las flores' de Los Delinqüentes es la siguiente entrada en lista y se estrena en el puesto 45.

El de los gaditanos sí es el tercer vinilo más vendido de la semana, por detrás de 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Rodrigo, que es el número 1, y el citado 'Pop rock' de Melendi, que hasta ahora no se había editado en este formato y consigue la plata, mejorando por ello su lugar en la clasificación general.

No hay sorpresas entre las tres canciones más escuchadas del país, pues el podio se mantiene invariable con 'La graciosa' de Quevedo en el número 1, seguido de otro tema suyo, 'Al golpito', y 'De lelitos (remix)' de Jay Wheeler y Omar Courtz. EFE

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