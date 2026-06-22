'La Casa del Dragón': Vuelve la serie de guerras y poder en la familia Targaryen

Madrid, 22 jun (EFE).- Los dragones, las guerras y las batallas por el poder regresan con la tercera temporada de la serie 'La Casa del Dragón', cuyo verdadero corazón es un drama familiar para los actores Steve Toussaint y Phoebe Campell, que ven paralelismos en la lucha por el control y sus consecuencias en la ficción de Poniente con la realidad actual.

Con motivo del estreno este lunes en HBO Max de la nueva entrega, EFE conversa con los actores de esta producción del universo de George R.R. Martin de 'Juego de Tronos', ambientada 200 años antes de la ficción original, que llega con nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen.

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Toussaint interpreta a Corlys Velaryon, uno de los hombres más ricos e influyentes de Poniente durante la Danza de los Dragones que enfrentó a la dinastía por el Trono de Hierro, y Campbell es Rhaena Targaryen, su nieta, que lucha por encontrar su lugar en su poderosa familia.

Tras dos temporadas de conspiraciones, alianzas y traiciones por la disputa sucesoria de la Casa Targaryen, con los dragones como principal fuente de poder de las facciones de Rhaenyra y Aegon, la tercera entrega de la precuela de 'Juego de Tronos' retoma la historia en la esperada Batalla del Gaznate, con sangre, fuego y mucha acción.

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Pese a la aparición de dragones o caminantes, Toussaint afirma que tanto 'La Casa del Dragón' como "su padre", 'Juego de tronos', son "en el fondo un drama familiar", y cree que lo que marca la diferencia de este universo con el resto de series de fantasía son las relaciones interpersonales.

Más allá de dragones y batallas, la serie aborda el poder, la herencia y la familia, a la que, precisa el actor, "no puedes elegir", y cómo afrontan sus personajes ese problema es uno de los temas principales de la serie.

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Toussaint cita como ejemplo que el público puede sentirse identificado con la inseguridad de un personaje como Rhaena, quien no tiene un dragón pero "intenta desesperadamente demostrar su valía en esta familia, sintiéndose profundamente inferior".

"Creo que esa es una de las cosas que la gente valora, la conexión que sienten con los demás", recalca, a lo que Campbell añade que el nivel del elenco de la serie es lo que la distingue del resto de ficciones de fantasía épica.

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"Hay tantas cosas con las que la gente se puede identificar", subraya la actriz, cuyo personaje en esta temporada, afirma, "ha llegado a donde necesita estar".

Según Toussaint, su personaje Corlys Velaryon se encuentra "en una situación vulnerable" y afrontará "un terreno nuevo" con situaciones a las que no está acostumbrado, y tratará de enmendar los errores que cometió.

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El actor indica que varias facciones en la serie ejercen el poder de maneras muy diferentes, algunos "sin importarles los menos afortunados, los más débiles", mientras que otros tratan de ser "un poco más responsables con eso, porque el poder puede ser un privilegio pero también una responsabilidad".

Sin decir nombres, cree que en el mundo actual hay líderes que "podrían ejercer su poder de forma más responsable" y "no es algo que deba tomarse a la ligera". "Tus acciones tienen consecuencias que pueden ser de largo y gran alcance", subraya.

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El intérprete cita el ensayo "El fin de la historia" de Francis Fukuyama sobre que la democracia liberal había triunfado tras la Guerra Fría y que las grandes luchas ideológicas habían terminado. "Pero ciertas personas llegan al poder y lo cambian".

"Tenemos gente que se inmiscuye en asuntos que no le corresponden. No tienen derecho a hacerlo. O por ser ricos, creen que pueden opinar sobre lo que sucede allí sin tener ni idea", afirma, e incide en el paralelismo con la serie que "las consecuencias las sufren los inocentes".

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Para Campbell la ficción muestra "un mundo de extremos", y en cierto modo, en este momento actual en la realidad también se da así. "Literalmente mostramos la guerra. Hay mucha guerra en el mundo, y el paralelismo es que, cuando uno está en guerra, la guerra no es algo insignificante, tiene un coste enorme", afirma. EFE

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