La Rioja prohíbe las hogueras de San Juan y los fuegos artificiales por la ola de calor

Logroño, 22 jun (EFE).- El Gobierno de La Rioja ha prohibido las hogueras de la noche de San Juan y los fuegos artificiales debido a que, a lo largo de esta semana, la región sufrirá una extraordinaria e intensa ola de calor y las previsiones meteorológicas anuncian un elevado riesgo de incendios forestales en la región.

El Ejecutivo regional, en una nota, ha añadido este lunes que, ante esta situación, ha valorado que el índice de riesgo será de nivel extremo o superior en toda la comunidad durante los próximos días.

PUBLICIDAD

Por ello, ha decidido prohibir las tradicionales hogueras de la noche festiva de San Juan, tanto en terrenos urbanos como no urbanos; así como el uso de cohetes, fuegos artificiales, material pirotécnico y otros artefactos voladores portadores de fuego.

También ha acordado la clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en La Rioja; y la prohibición de las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos.

PUBLICIDAD

El Gobierno de La Rioja, que ya ha trasladado esta decisión a los ayuntamientos de la región, ha pedido extremar las precauciones ante las altas temperaturas y ha solicitado la colaboración ciudadana para avisar de forma inmediata al 112 ante cualquier señal de un incendio forestal o de un comportamiento imprudente que pudiera provocarlo. EFE