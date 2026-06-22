Un CGPJ dividido ordena abrir expediente al juez Peinado por sus alusiones a la Policía

EFE
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Sordo (CCOO) acusa a la CEOE de demagogia y urge a negociar subidas salariales
Mueren dos bañistas en una playa y en una cala en el sur de la provincia de Alicante
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