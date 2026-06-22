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El 'rey de la galaxia' Trump, protagonista de los ninots de las Hogueras de Alicante

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Antonio Martín

Alicante, 22 jun (EFE).- Donald Trump con su inconfundible color de pelo en distintas poses de emperador del mundo es uno de los personajes políticos que más se repite y que más sonrisas despierta en los miles de visitantes que recorren estos días la ciudad de Alicante para ver los ninots de las fiestas de las Hogueras de San Juan.

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El estadounidense es uno de los protagonistas de estas escenas tan buscadas en las calles de Alicante en estrecha competencia con el presidente socialista Pedro Sánchez, que se repite con referencias a los últimos casos judiciales, y más en clave local también con el alcalde alicantino, el popular Luis Barcala, por el escándalo del reparto de las viviendas de protección pública que tanto ha indignado a los vecinos.

Trump 'Vader'

Además de contenidos más o menos profundos, gran parte de los alicantinos y visitantes que recorren la ciudad para disfrutar de estas efímeras obras de arte buscan los ninots con los temas más actuales, y entre ellos destaca Donald Trump y su forma de entender el mundo, por ejemplo en la hoguera La Cerámica donde, bajo la leyenda 'El rey de la galaxia', aparece vestido de Darth Vader y sobre la Estrella de la Muerte con misiles en la mano y actitud amenazante a un globo terráqueo.

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Un Trump sonriente mientras acaricia con el índice derecho el botón rojo nuclear inquieta en la hoguera de la plaza de La Viña, una pose más o menos repetida en los monumentos de Baver Els Antigons, Altozano y Hernán Cortés, mientras que en Doctor Bergez-Carolinas el norteamericano comparte un dragón de tres cabezas con Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu ante una Ursula von der Leyen que agita la bandera de la paz, sin éxito aparente. En esta hoguera también se cuela el ucraniano Volodimir Zelenski con un tirachinas.

El 'faraón' Pedro Sánchez

De Conde Drácula, como la pieza del 'rey' en una partida de ajedrez o ante un espejo... son ejemplos de las escenas en las que ha sido retratado el presidente Pedro Sánchez, aunque una de las más comentadas se localiza en La Cerámica sentado en un gran sillón a modo de faraón egipcio. Allí es abanicado, a derecha e izquierda, por unas sonrientes María Jesús Montero y Yolanda Díaz mientras dos sirvientes con el rostro de José Luis Ábalos y Koldo le ofrence sendos cálices rebosantes de sangre.

En la partida de ajedrez de Doctor Bergez-Carolinas, y como no puede ser de otro modo, Sánchez es el rey, Díaz la reina y Abascal y Núñez Feijóo le acechan como alfiles sobre una leyenda que dice que "en el bando de la izquierda/se respira una gran tensión/aunque Rufián exige unión/para no acabar en la m...".

El alcalde Barcala centra otras escenas por los "enchufes" de las viviendas públicas de Les Naus que obligaron a dimitir a su concejala de Urbanismo, una de las beneficiarias. Al popular se le puede ver con un Monopoly y rodeado de gaviotas (en referencia al PP). Tampoco se escapa de la burla su concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, a quien se bautiza 'la emperatriz del denegado y su majestad la burocracia' por una polémica local de permisos a las comisiones festeras. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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