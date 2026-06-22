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El Noruega-Senegal, en alerta por posibles inundaciones en el este de EE.UU.

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Nueva York, 22 jun (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) advirtió este lunes de posibles inundaciones en el centro y el este de Estados Unidos a causa de fuertes precipitaciones, lo que podría afectar al partido del Mundial Noruega-Senegal, que se disputa este lunes (02.00 CET del martes) en el Meadowlands Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

La agencia alertó en su perfil de X de que en esta primera semana de verano "se mantendrá un patrón activo de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas" a medida que dos sistemas frontales se desplazan por el centro y el este del país en las próximas 48 horas.

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Se estiman hasta cuatro pulgadas (10 centímetros) de lluvia en algunas zonas del país, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

"Durante una inundación, los niveles de agua y la velocidad a la que fluyen pueden cambiar rápidamente. Lo más seguro es permanecer en el interior o buscar un terreno más elevado si no hay ningún refugio disponible", recomendó el NWS.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también advirtió de que a las 14:00 (20.00 CET) entrará en vigor una alerta por inundaciones en la ciudad.

La alerta coincide con el partido entre la selección de Noruega y la de Senegal en el Mundial que comienza a las 20:00 hora local (02:00 CET), en la segunda jornada del grupo I.

También se disputa este lunes en Filadelfia el encuentro entre Francia e Irak, también del grupo I, aunque con menores probabilidades de que las condiciones meteorológicas previstas tengan impacto en ese partido.

En unas declaraciones recogidas por el medio local Gothamist, James Tomasini, meteorólogo del NWS, subrayó la posibilidad de que se produzcan "inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias que acompañan a las precipitaciones y tormentas" y destacó que también podrían producirse "ráfagas de viento dañinas".

Tomasini indicó además que las lluvias más intensas se producirán alrededor de las 14:00 hora local (20:00 CET) y que podrían prolongarse hasta la medianoche. EFE

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