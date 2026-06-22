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Demichelis se despide del Mallorca: “No fue una decisión fácil”

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Palma, 22 jun (EFE).- El nuevo técnico del RB Leipzig, Martín Demichelis, se ha despedido este lunes del club con el que acababa de renovar, el RCD Mallorca, con una carta publicada en redes sociales donde confiesa que marcharse no ha sido “una decisión fácil”.

Demichelis llegó a la isla a falta de 12 jornadas para finalizar LaLiga EA Sports y logró 18 de los 36 puntos que disputó, insuficientes para evitar el descenso de la primer categoría del fútbol español.

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El argentino comienza su carta reconociendo el trato recibido: “Quiero agradecer al Mallorca, a sus dirigentes, jugadores, trabajadores y especialmente a los aficionados por el respeto y el cariño que me brindaron desde el primer día”.

“No fue una decisión fácil. Durante este tiempo recibí otras propuestas importantes que decidí no aceptar. Sin embargo, surgió la posibilidad de asumir un nuevo desafío profesional que conecta con una etapa muy importante de mi carrera y de mi vida. Afrontar esta oportunidad representa un paso significativo en mi crecimiento profesional y en los objetivos que siempre soñé alcanzar”, continúa explicando.

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“Entiendo que puedan existir distintas opiniones y las respeto. Los entrenadores también tenemos sueños y, después de una profunda reflexión, sentí que era el momento de dar este paso”, comenta en alusión indirecta al enfado mostrado en redes sociales por aficionados mallorquinistas tras hacerse pública su marcha.

“Esta decisión se tomó de manera respetuosa. El Mallorca recibirá una compensación importante y contará con el tiempo necesario para planificar su futuro”, concluye Demichelis.

dcj/tar/apa

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