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Condenado a 18 años de cárcel por agresión sexual a tres menores hijas de un amigo en Jaén

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Jaén, 22 jun (EFE).- La Audiencia de Jaén ha condenado a 18 años de cárcel a un hombre de 60 años por agredir sexualmente y de forma continuada durante dos años a tres hermanas menores de edad que eran hijas de un amigo suyo.

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén le impone también 33 años de prohibición de acercarse y comunicarse con las menores, y otros 15 años de libertad vigilada con obligación de participar en cursos de educación sexual.

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También se le ha condenado a inhabilitación especial durante 33 años para cualquier profesión u oficio directo con menores de edad sea o no retribuido y en concepto de responsabilidad civil se le condena a indemnizar a las tres menores en cantidades que suman 39.000 euros.

Los hechos se denunciaron en febrero de 2024 después de que el acusado difundiera una imagen con alguna de las tres hermanas, que tenían entre 15 y 14 años cuando comenzaron las agresiones.

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Según recogió el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, desde 2022 y hasta febrero de 2024, el procesado, “aprovechando la relación de amistad” que tenía con el padre de las niñas “llevó a cabo actos de naturaleza sexual de forma reiterada sobre las hijas menores de edad de éste último”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La Carolina (Jaén) acordó en febrero de 2024 el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del acusado.

Durante el juicio celebrado el pasado marzo, el acusado declaró que solo tocó a una de ellas, la más pequeña -con discapacidad intelectual leve-, pero lo hizo porque ésta se lo pedía y que ocurrió “solo un par de veces” y por encima de la ropa.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén no es firme y puede ser recurrida. EFE

gd/fs/aam

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