Barbón sobre el auto de Peinado: "El golpe a la imagen de la justicia en España fue muy grave"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha referido este domingo al auto del juez Peinado "en un sábado", por el que acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha indicado que "aunque no sabe si son conscientes, ayer el golpe a la imagen de la justicia en España fue muy grave".

Barbón ha manifestado que si bien siempre "respetuoso con el Poder Judicial", con el auto de Peinado "leyó algo que le parece de extrema gravedad", como es que diga que "el riesgo de fuga existe porque la escolta de la mujer en este caso del presidente la puede ayudar a escaparse y a fugarse".

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"Creo que esto es de extrema gravedad porque es faltar a la profesionalidad de miles, de decenas de miles de hombres y mujeres que son Guardias Civiles y que son Policías Nacionales. Hombres y mujeres que yo conozco bien por mi trabajo y que quiero poner en valor su profesionalidad", dijo Barbón.

Adrián Barbón hacía estas declaraciones en el acto de clausura del 18 Congreso de Juventudes Socialistas de Asturias, que se celebra en Llanes.

Ha insistido el presidente asturiano en que "confía en la justicia y en que evidentemente haya una actuación en este sentido revocatoria por parte de la instancia superior, que es la Audiencia Provincial. Así mismo también ha manifestado que espera que el Consejo General del Poder Judicial actúe en consecuencia.

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Adrián Barbón ha manifestado que gente de todo signo y condición, de toda ideología estaba "escandalizada" con el auto y gente "muy contraria a los posicionamientos del gobierno en España, creen que lo de ayer fue extremadamente grave".

Más allá de las medidas cautelares, en cuanto a la decisión del juez Peinado de la propia apertura de juicio, Barbón ha recordado que como hay recursos prefiere ceñirse y esperar a ver qué dice la Audiencia Provincial.

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"Sí es verdad que ha habido varios recursos a pasos concretos de la instrucción, que si la Audiencia Provincial revoca, supondría retocar todas las actuaciones. Entonces, quiero ser muy prudente con eso, porque de momento la Audiencia Provincial no ha fallado. A mí ya me sorprende que se decrete la apertura de juicio oral sin resolver previamente estos temas. Yo que conozco algo el mundo del derecho, lo habitual es que el juez instructor habiendo recursos planteados espere generalmente a que previamente determine en la instancia jurídica superior y así no viciar todo el procedimiento", incidió Barbón.

PARTIDO UNIDO Y ELECCIONES

Preguntado por la situación que atraviesa el PSOE, Barbón ha indicado que nunca ha notado que haya ruptura en el partido y ha indicado que "son una organización y no una secta", lo que quiere decir que hay debate.

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Preguntado si como dirigente autonómico preferiría unas elecciones generales antes o después de las elecciones autonómicas, el presidente asturiano ha respondido que "tiene su idea" pero se la comunicará sólo al presidente, Pedro Sánchez. "No lo voy a decir en el Comité Federal porque se va a filtrar y yo lo que tenga que decir se lo digo al presidente del gobierno. Tengo la suerte de que siempre que he querido plantearle algo, él me ha escuchado. Hará evidentemente lo que le crea conveniente, que para eso es el presidente del gobierno", dijo.

Ha añadido que lo que si le alegra es que se haya aclarado algo que era una preocupación de los alcaldes y alcaldesas, que querían que las elecciones municipales no coincidieran con las generales.

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