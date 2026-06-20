“Witiza” y el jinete amateur Sarabia ganan el Gran Premio Claudio Carudel

Madrid, 20 jun (EFE).- El caballo nacional “Witiza” ha dominado esta noche de salida a meta el Gran Premio Claudio Carudel, la carrera estelar de los clásicos 1.600 metros de la temporada de primavera en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid. Y lo ha hecho con su propietario en la montura, el jinete aficionado Diego Sarabia. 35.000 euros recompensan al titular de la cántabra cuadra Río Cubas.

“Witiza” y Sarabia ya habían inscrito su nombre con anterioridad en una de las grandes carreras madrileñas, en otoño de 2024, cuando caballo y jinete triunfaron con la misma estrategia, en punta todo el recorrido, el Antonio Blasco en el mismo recinto madrileño.

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En la primavera de 2025 terminaron segundos del propio Claudio Carudel (prueba que recuerda al que fuera el mejor jockey de España en el siglo XX), y un año después han regresado para ganar la carrera.

Medio cuerpo ha separado hoy a “Witiza” de otro ejemplar nacional, “Vamos Niño”, que con Borja Fayos en la silla remontó en la recta final muchas posiciones pegado a la cuerda. En otra guerra, “Tacarib Bay” era tercero ante “X Rays” y el favorito “Skytree”, que se vio muy perjudicado cuando su jockey se vio desestribado al poco de darse la salida.

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Los otros ganadores de la jornada, la penúltima de primavera, han sido la debutante en España “Mello Mello”, con el checo Václav Janácek como jockey, “Duke of Cumberland” (Jaime Gelabert), “Imagine” (con la checa Denissa Sikorová) y “Empaque” (Gelabert).

La combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la formada por las mantillas: 3 – 6 – 6 – 10 – 2 – 9. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 10. EFE

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