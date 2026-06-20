Espana agencias

San Juan y el verano elevan el consumo de sardinas en las costas y tierra adentro

Guardar
Google icon

Por Mercedes Salas

Madrid, 20 jun (EFE).- El sector pesquero espera elevar las ventas de sardinas por la noche de San Juan y que la subida se extienda todo el verano en las costas y tierra adentro, donde también se celebran hogueras, barbacoas tradicionales e incluso hay pescaderías que las venden asadas "listas para comer".

PUBLICIDAD

En la celebración de la víspera de san Juan (sant Joan o san Xoan) -en la noche entre el lunes 23 y el martes 24-, aumentan tradicionalmente las ventas de sardinas para las verbenas y las hogueras, en zonas como Andalucía, el sureste del Mediterráneo, Galicia y las de mejillones en Cataluña.

Las previsiones de la flota, de los mayoristas y de las pescaderías difieren según el punto de la geografía española, según han declarado fuentes de estos sectores a Efeagro: las perspectivas son menores en Cataluña y más optimistas en Andalucía o la Comunidad Valenciana.

PUBLICIDAD

San Juan marca el inicio del verano, en el que se incrementa e incluso se duplica en algunos puntos costeros el consumo sardinero, lo que también se produce en zonas de interior, porque muchos pueblos hacen hogueras y parrilladas al aire libre.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y gerente de la asociación de armadores de Almería Asopesca, José María Gallart, ha declarado que las expectativas son "bastante buenas" para esta noche "especial", sobre todo en el Mediterráneo.

Hay "buenas capturas y buenos precios" en primera venta, pero por el momento se ha notado menos porque es un pescado de captura diaria que no se congela.

Gallart, también vicepresidente de la patronal de armadores Cepesca, ha señalado que en medio de unos tiempos duros para la flota, por el coste del combustible a causa de la guerra de Irán, San Juan es un momento de celebración.

"Son fechas muy familiares, con las moragas en las playas y las familias juntándose allí o en las casas con los amigos; el consumo aumenta considerablemente", ha subrayado.

El presidente del Gremio de Mayoristas del Pescado del Mercado central de Barcelona (Mercabarna), Ángel Máñez, ha apuntado que las ventas no terminan de "moverse" y que con el calor los consumidores están más "por ir a la playa" que por freír o asar pescado, aparte de las dificultades por "los sueldos".

Los mayoristas notan la tendencia de cocinar menos en el hogar y "gracias a la hostelería" están manteniendo la facturación.

No obstante, esperan que San Juan sea mejor que el año pasado, porque el "efecto calendario" provocó que las ventas fueran un "fracaso".

Según la patronal de pescaderías Fedepesca, en la Comunidad Valenciana se está notando la demanda de sardinas y en Algeciras (Cádiz) también hay tradición, pero el consumo por esa fiesta "baja año tras año".

En Cádiz, con la apertura de los chiringuitos, los pescaderos suben las ventas de sardinas un 70 % en verano respecto al invierno.

Fedepesca ha subrayado el consumo sardinero en el interior: en Castilla y León crece en las zonas residenciales de chalés y en los pueblos; en Sevilla repunta su ingesta en julio y en agosto.

Sofía León es pescadera en el mercado de Pino Montano (Sevilla) y desde hace tres años su negocio, "Pescadería gastronómica Javi y Sofi", ofrece sardinas recién asadas para animar a los consumidores a recrear la playa y desechar el miedo al olor, el hándicap que frena el consumo.

Tiene "licencia pasa asar" y asegura que ofrecerlas así a los clientes ha incrementado sus ventas, gracias a un horno como los utilizados en hospitales y restaurantes -que en Navidad puede calentar cientos de kilos al día y en el que también preparan lubinas, salmón o merluza-.

Desde ese negocio que funciona desde hace 38 años, apunta que los pescaderos afrontan una competencia "feroz" y que la innovación de las sardinas recién hechas tiene mucha demanda, para comer en el momento, en un bar del mercado -con el que mantiene sinergias- o para "pegarles un calentón" más tarde. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023507501)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vivir sobre ruedas en ocho metros cuadrados para hacer frente a la crisis de la vivienda

Infobae

Fiscalía pide 25 años de prisión por el asesinato machista de una mujer con 49 puñaladas

Infobae

18 detenidos en Mallorca pertenecientes a grupo criminal especializado en robar a turistas

Infobae

Bildu rechaza usar los casos de corrupción "como excusa" para abrir la puerta del Gobierno a PP y Vox

Bildu rechaza usar los casos de corrupción "como excusa" para abrir la puerta del Gobierno a PP y Vox

La selección turca pide perdón por sus dos derrotas y eliminación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo

Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo

Estados Unidos vence 2-0 a Australia y se clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo