Rubi: "Estábamos seguros de que lo podíamos conseguir, pero se nos ha escapado"

Almería, 20 jun (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, manifestó que "es el día más duro" de su carrera como entrenador y lamentó que sus jugadores "no han tenido el día acertado" en la final por el ascenso ante el Málaga.

"Es el día más duro por muchísima diferencia, ha sido muy duro porque estábamos seguros de que lo podíamos conseguir, pero se nos ha escapado", decía el preparador del cuadro almeriense, minutos después de la final perdida ante el Málaga.

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Rubi dio la enhorabuena al Málaga y también las gracias a la afición indálica y, sobre la clave del partido, dijo que "se nos plantó Chupe y nos marcó gol, luego fuimos a la heroica y eso es una moneda al aire que no siempre sale bien".

"Creíamos al máximo, pero ellos también quieren y también juegan. Se llevaron el gato al agua. Sin que hayamos sido muy inferiores, no ha salido mucho nuestra calidad y nuestros futbolistas no han tenido el día acertado", concluyó. EFE

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