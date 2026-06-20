Murillo: "Llevamos toda la temporada mereciéndolo"

Almería, 20 jun (EFE).- Diego Murillo, jugador del Málaga, se mostró "muy feliz" por el ascenso a Primera División logrado este sábado al vencer al Almería y, preguntado por la lesión que se produjo en la segunda parte y que le obligó a ser sustituido, dijo que "es lo de menos" y que su rodilla le da "igual" porque ahora solo piensa en disfrutar dos o tres días en los que no va a "pisar" su casa.

"Estoy muy feliz, por todos mis compañeros, por el malaguismo, porque volvemos a Primera y porque llevamos toda la temporada mereciéndolo", explicó a Movistar Plus.

PUBLICIDAD

Definió lo ocurrido en Almería como "muy emocionante" y agradeció el abrazo que le dedicó su compañero Chupete cuando abrió el marcador "Le dije que iba a marcar y al final gol y asistencia, se lo merece, ha hecho un temporadón increíble y nada, ¡a Primera!", añadió el central. EFE