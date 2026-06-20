Montero: "Hay que estar siempre ahí porque al final el fútbol te lo paga"

Almería, 20 jun (EFE).- Javi Montero, jugador del Málaga, destacó como clave del triunfo de su equipo en Almería que ha supuesto el regreso a Primera División ocho años después que la clave del ascenso ha sido el trabajo diario ya que, al final, el fútbol recompensa todos los esfuerzos.

"Ha sido un año muy duro. No empezamos bien y al final mira qué recompensa. Siempre hay que estar pico y pala, todos los días, no caerse, siempre estar ahí porque al final el fútbol te lo da, el fútbol te lo paga", dijo a Movistar Plus.

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Consideró que haber logrado el ascenso es algo "increíble", destacó a toda la afición que se desplazó con el equipo y estuvo apoyando desde el principio de la temporada y se mostró "superorgulloso" de sus compañeros, que hoy superaron al Almería, al que definió como un "equipazo". EFE