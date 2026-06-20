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Larrubia: "Mi sueño siempre ha sido jugar en Primera División con el Málaga

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Almería, 20 jun (EFE).- David Larrubia, autor del gol que devuelve al Málaga a Primera División, reconoció que jugar en la máxima categoría con el equipo en el que está desde que tenía 10 años es el sueño que siempre ha tenido y destacó el "temporadón" que han completado y cómo lo han disfrutado con la afición.

"El sueño que siempre he tenido es jugar en Primera División con el Málaga. Poco a poco voy cumpliendo sueños y espero que esto no pare. Es un sueño hecho realidad, todavía no me lo creo, cuando he metido el gol me he puesto a llorar, esto es una locura", explicó a Movistar Plus.

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Opinó que, a su juicio, tiene "muchísimo mérito" que un grupo de canteranos haya logrado devolver al Málaga a la máxima categoría del fútbol español. "Este equipo será recordado en la historia del Málaga Club de Fútbol. Hemos conseguido el ascenso a Primera División con gente de la casa y estoy muy orgulloso".

"El destino me tenía una preparada que no sé si el gol del ascenso es el mio o el de Chupe y ahora nos recibirá en Málaga toda la gente", añadió Larrubia, que anotó el 1-2 al Almería en el partido de vuelta de la final por el ascenso. EFE

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