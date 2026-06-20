Alizzz, Zetak y mucha música clásica para conmemorar el Día Europeo de la Música 2026

Madrid, 20 jun (EFE).- Propuestas tan contemporáneas como las de Zetak, Alizzz o PabloPablo e interpretaciones de partituras con lo mejor del repertorio clásico vienés pondrán banda sonora este fin de semana en un buen número de ciudades españolas al Día Europeo de la Música.

Aprovechando la tradición francesa previa de celebrar una "Saturnal de la música" en esa misma jornada, fue en 1985 cuando la Unión Europea estableció que el 21 de junio estaría dedicado a promover la diversidad musical, animando a su difusión e intercambio de forma gratuita.

PUBLICIDAD

De hecho, bajo la premisa de hacer de este un arte accesible, por solo 5 euros de entrada una de las citas más interesantes vuelve a tener lugar en Matadero Madrid, que ya en la tarde de este sábado contará con actuaciones de grandes nombres del rock alternativo y la electrónica como PabloPablo, Alizzz y Depresión Sonora.

En paralelo, y de forma gratuita, la sede en el Paseo de la Castellana de unos conocidos grandes almacenes sigue adelante con "un espacio experiencial" por el que hasta esta medianoche pasarán artistas como Depol, Samuraï o Álvaro de Luna. Ya el domingo, se anticipa "una actuación sorpresa" y sesión musical de DJ Nano.

PUBLICIDAD

Sin salir de la ciudad, el domingo desde las 12 horas la sala de Columnas de la Central de Diseño acogerá un concierto Le Parody, "que demostrará que el riesgo y la experimentación también tienen cabida dentro de los espectáculos familiares".

Radio Clásica clausurará las celebraciones de su 60 aniversario con una programación especial que incluirá tres horas con actuaciones musicales en vivo y entrevistas en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro Cibeles con la mirada puesta en todos los públicos, incluido el infantil.

PUBLICIDAD

Por la noche y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid varias salas de la ciudad bajo la marca de La Noche En Vivo acogerán conciertos como los de Neus Ferri en Jazzville o el referente del rap peruano Warrior en Tempo Club.

Otra propuesta curiosa es la del Teatro Maravillas, que tanto este 21 como el 28 de junio, acogerá la proyección del clásico 'El maquinista de la general' de Buster Keaton reviviendo la magia del cine mudo como antes: con música en vivo a cargo de The Silent Entertainers Band.

PUBLICIDAD

En Barcelona, la de este sábado en La plaza de Can Fabra será una 'Nit dels Musicals', esto es, una velada al aire libre para revivir los grandes clásicos del teatro musical de Broadway y fragmentos de obras locales de la mano de La Lírica de Sant Andreu y el alumnado de la Escuela Municipal de Música Sant Andreu.

El Museu de la Música de la ciudad condal celebrará el domingo una jornada de puertas abiertas que permitirá visitar la exposición permanente y las tres temporales dedicadas a la organista Montserrat Torrent, al pianista Ricard Viñes y a las esculturas sonoras de los hermanos Bernard y François Baschet.

PUBLICIDAD

Para los amantes de la música coral, el Teatre de Sarrià invitará al Orfeó Sarrianenc y las formaciones Dones Veu, Un Mar de Sons y Kudyapi Choir para reivindicar también la convivencia y la diversidad cultural. Será a partir de las 18 horas.

Asimismo, a partir de las 19:00 horas y por solo 12 euros, el Palau de la Música acogerá "la mejor poesía escrita por mujeres en catalán durante los últimos dos siglos" a cargo de Lleona (la poeta Maria Callís y la integrante de Les Sueques Blanca Lamar).

PUBLICIDAD

La casualidad ha querido que la víspera del Día Europeo de la Música se viva una de las grandes citas del año en Bilbao con la segunda noche del navarro Zetak en el estadio de San Mamés ante 40.000 personas. Se ha informado que la EITB ofrecerá en directo este macro-concierto mediante un enorme despliegue técnico.

Vinculados directamente con la celebración, ya el domingo y con un vermú a las 12,30 horas con entrada libre, la Sala BBK reunirá al saxofonista Iñaki Bermúdez y a la pianista japonesa Yume Takasaki. El gran atractivo será el estreno absoluto de 'Fantasía sobre 4 canciones griegas', que el compositor Albert Guinovart escribió expresamente para este dúo.

PUBLICIDAD

En Sevilla, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) conmemora la efeméride con un concierto de la formación Ninki Nanka, compuesta por músicos procedentes de Senegal, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos y España y con una propuesta multicultural pero con predominio del componente africano.

En Almería, la Orquesta Ciudad de Almería ofrece para el 21 de junio la posibilidad de asistir a uno de sus ensayos y participar en el taller ‘Cantar con el coro’, que cuenta con la colaboración del Coro Pedro Mena.

PUBLICIDAD

Sin salir de Andalucía, se celebrará el taller ‘De monjes cantores a ministriles de la corte’, sobre la evolución del canto solemne de las iglesias y conventos a la fiesta de instrumentos rítmicos que hacían bailar a reyes y juglares. Este sábado tendrá lugar en el Museo de Jaén y, ya el domingo, en el Arqueológico y Etnológico de Granada.

De vuelta a Sevilla, pero ya el 24 de junio, quedará pendiente la celebración a las 21 horas de un concierto gratuito de música de cámara en el Patio de la Montería del Real Alcázar promovido por la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said y a cargo de alumnos de la Academia de Estudios Orquestales.

Valencia no se quedará atrás. A las 21,30 horas de este sábado el emblemático Claustro de La Nau del Palau de la Música acogerá el festival Serenates, con una actuación de la Orquesta de València y un repertorio centrado en el mejor clasicismo vienés. Contará con el prestigioso pianista Mao Fujita como solista y el concierto será grabado por el canal Arte y se retransmitirá el domingo. EFE