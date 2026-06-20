Espana agencias

El peruano Elías conquista la final del circuito mundial de squash tras remontar a Coll

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El peruano Diego Elías se adjudicó este sábado la victoria en las Finales del circuito profesional de squash (PSA, en sus siglas en inglés) al vencer al neozelandés Paul Coll por 3-1 (7-11, 11-4, 11-6 y 11-9) después de remontar el primer set.

Es la primera ocasión en la que Elías, de 29 años y número tres en el ránking mundial, conquista el torneo que sirve de colofón a la temporada y en el que han participado los ocho mejores jugadores en categoría masculina y femenina.

PUBLICIDAD

Coll, segundo de la clasificación de la PSA, se hizo con el primer set por 7-11, pero lejos de amilanarse, el jugador limeño se acrecentó y logró la corona con tres mangas consecutivas en un duelo que se prolongó durante 82 minutos.

Al partido definitivo, que se disputó en el recinto Centquatre-París de la capital francesa, Elías accedió después de que en la semifinal, su rival, el egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, se tuviera que retirar debido a una intoxicación alimentaria.

PUBLICIDAD

El primer jugador latinoamericano en ganar las finales de la PSA se desquitó de su derrota en 2023 en El Cairo cuando perdió con Asal.

El triunfo de Elías en París agranda su palmarés, en el que luce el oro en el Mundial de 2024 y en los Juegos Panamericanos de 2019 y 2023, año en el que llegó a estar al frente del ránking, el primer sudamericano en lograrlo.

En categoría femenina, la egipcia HaniaaElHammamy, número uno del mundo, conquistó su segunda corona al derrotar a la malaya Sivasangari Subramaniam por 3-1 (11-6, 10-11, 11-8 y 11-8) en casi una hora de encuentro.

La novedad del torneo de París fue que por primera vez, todas las rondas, además de la final, se disputaron al mejor de cinco sets. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un Alejandro Sanz emocionado agita en Madrid su bandera de las canciones para siempre

Infobae

Argentina planea su partido ante Austria con la posible entrada de Molina por Montiel

Infobae

1-2. El Málaga vence y asciende a Primera ocho años después

Infobae

Los niños de Funes devuelven al Málaga a lo más alto

Infobae

Sin detenidos tras los incidentes previos al partido entre el Almería y el Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo