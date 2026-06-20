El peruano Elías conquista la final del circuito mundial de squash tras remontar a Coll

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El peruano Diego Elías se adjudicó este sábado la victoria en las Finales del circuito profesional de squash (PSA, en sus siglas en inglés) al vencer al neozelandés Paul Coll por 3-1 (7-11, 11-4, 11-6 y 11-9) después de remontar el primer set.

Es la primera ocasión en la que Elías, de 29 años y número tres en el ránking mundial, conquista el torneo que sirve de colofón a la temporada y en el que han participado los ocho mejores jugadores en categoría masculina y femenina.

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Coll, segundo de la clasificación de la PSA, se hizo con el primer set por 7-11, pero lejos de amilanarse, el jugador limeño se acrecentó y logró la corona con tres mangas consecutivas en un duelo que se prolongó durante 82 minutos.

Al partido definitivo, que se disputó en el recinto Centquatre-París de la capital francesa, Elías accedió después de que en la semifinal, su rival, el egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo, se tuviera que retirar debido a una intoxicación alimentaria.

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El primer jugador latinoamericano en ganar las finales de la PSA se desquitó de su derrota en 2023 en El Cairo cuando perdió con Asal.

El triunfo de Elías en París agranda su palmarés, en el que luce el oro en el Mundial de 2024 y en los Juegos Panamericanos de 2019 y 2023, año en el que llegó a estar al frente del ránking, el primer sudamericano en lograrlo.

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En categoría femenina, la egipcia HaniaaElHammamy, número uno del mundo, conquistó su segunda corona al derrotar a la malaya Sivasangari Subramaniam por 3-1 (11-6, 10-11, 11-8 y 11-8) en casi una hora de encuentro.

La novedad del torneo de París fue que por primera vez, todas las rondas, además de la final, se disputaron al mejor de cinco sets. EFE

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