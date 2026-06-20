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Bubista, técnico de Cabo Verde, avisa a Uruguay y dice que busca alcanzar la segunda fase

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Miami (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito 'Bubista', afirmó este sábado que su equipo ha venido al Mundial a competir en los tres partidos de la primera fase y tratar de "clasificar a la siguiente ronda".

"Obviamente es muy difícil, porque cada equipo tiene su potencial, pero luchamos para que suceda", dijo el técnico, de 56 años, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra Uruguay.

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"Nuestra idea es realmente ser competitivos como equipo y rendir en esos tres partidos para demostrar valentía, demostrar organización, pero también para salir a jugar sin miedo", añadió.

Sobre el partido contra La Celeste, Bubista destacó que intentarán hacer su juego y mantenerse "bien armados en defensa", como hicieron en el partido contra España para lograr un punto.

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"Son campeones del mundo y de Sudamérica; considerando la calidad de jugadores que tienen y lo gran entrenador que es su director técnico, el partido es muy importante", resaltó sobre Uruguay.

El seleccionador caboverdiano también tuvo palabras de elogio para Bielsa, al que consideró "alguien que ha hecho muchísimo por el fútbol" y dijo que será "un placer y un honor" poder "codearse" con él en el partido del domingo.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para casi 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT), mismo estadio que vio a La Celeste empatar 1-1 contra Arabia Saudí en el debut de ambos equipos en el torneo.

Debido a la igualdad del grupo H, en el que cada equipo tiene un punto tras la primera jornada, el triunfo en el segundo partido es fundamental para encarrilar el pase a dieciseisavos de final, aunque no garantizaría la clasificación automática. EFE

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