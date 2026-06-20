Álvaro Carpe pone el récord, Máximo Quiles el ritmo de carrera

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) fue el encargado de batir el récord de Moto3 en la segunda tanda libre del Gran Premio de la República Checa de la categoría, en la que el también español Máximo Quiles (KTM) protagonizó el mejor ritmo de carrera.

Carpe rodó en 2:04.394, un registro con el que batió holgadamente el récord que el primer día había establecido el malasio Hakim Danish (KTM) con 2:04.754 durante la práctica oficial.

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El hispano-argentino Marco Morelli (KTM), compañero de equipo del líder del campeonato, Máximo Quiles, y que tendrá que pasar por la primera clasificación, fue el referente inicial de la segunda tanda libre de Moto3, luego superado por este y también por David Almansa (KTM).

En una sesión que los pilotos suelen dedicar a buscar el mejor ritmo para la carrera, David Almansa encadenó una serie de vueltas rápidas con muy buen ritmo, como también Quiles, con diferencia los más rápidos de la categoría.

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Mientras, el español Jesús Ríos (Honda) era el primer protagonista negativo de la tanda al irse por los suelos en la curva cinco, aunque sin daños físicos de consideración, cuando todavía no se había llegado al ecuador de la misma.

En ese trabajo para la carrera, una vez más fue el líder quien protagonizó una secuencia de vueltas rápidas muy cerca del récord que el primer día estableció en la práctica oficial el malasio Hakim Danish (KTM), 2:04.754, lo que daba una idea clara de su fortaleza y ritmo, en las doce vueltas consecutivas que completó.

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Pero fue otro español, Álvaro Carpe (KTM), rodando en un grupo, el encargado de batir el récord de la categoría al hacer 2:04.394, sin que hasta ese momento hubiese mostrado un ritmo tan alto como el de Quiles a lo largo de toda la sesión.

Al final Carpe lideró esta segunda sesión libre, por delante de Máximo Quiles, el más fuerte en ritmo de carrera, Marco Morelli, David Almansa y Hakim Danish. EFE

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