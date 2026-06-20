2-1. Deniz Undav remonta a Costa de Marfil y Alemania roza la clasificación

Toronto (Canadá), 20 jun (EFE).- La selección de Alemania remontó este sábado contra Costa de Marfil (2-1) en la segunda jornada del Mundial 2026, gracias a dos goles de Deniz Undav en los minuto 68 y 94, con el que superó el 0-1 a la media hora de Franck Kessie.
Alemania, en la que Nico Schollterbeck fue sustituido por lesión al descanso, suma seis puntos y está prácticamente clasificada.
Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83, entre lágrimas por una dolencia muscular, tiene tres puntos en el grupo E. EFE
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