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Redru renueva con el Dépor hasta 2028

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A Coruña, 19 jun (EFE).- La centrocampista asturiana Paula Redruello ‘Redru’, internacional con las categorías inferiores de la selección española, amplió dos años más, hasta junio de 2028, su contrato con el RC Deportivo, informó este viernes la entidad blanquiazul.

"La renovación de Redru supone una apuesta por el presente y por el futuro. Es una futbolista joven, ambiciosa y con un enorme margen de crecimiento que seguirá desarrollándose en un entorno que cree firmemente en sus capacidades”, destaca el Dépor en su comunicado.

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A pesar de su juventud, la futbolista ovetense, de tan solo 19 años, ha demostrado durante esta última temporada una personalidad que le han permitido disputar un total de 14 partidos de Liga F.

Además, con el filial celeste acumuló otros 14 partidos en Segunda Federación, todos ellos como titular.

Formada en el CD Mosconia, de donde dio el salto a las categorías inferiores del Sporting de Gijón en 2018, con apenas 15 años ya debutó tanto en Primera Nacional como en Reto Iberdrola, iniciando un crecimiento que la llevó a convertirse en una de las protagonistas del ascenso del conjunto asturiano a Segunda RFEF en la temporada 2022-23. EFE

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dmg/jpd

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