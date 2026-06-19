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Hervé Renard afirma que la fortaleza mental es clave para que Túnez supere a Japón

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Monterrey (México), 19 jun (EFE).- El francés Hervé Renard, seleccionador de Túnez, aseveró este viernes que la fortaleza mental de sus jugadores será la clave para superar a Japón y olvidar la goleada que les propinó Suecia en su debut en el Mundial.

"A mí no me interesa el partido pasado, estoy enfocado con mí equipo en el juego ante Japón. Cuando uno comete un error a este nivel debe tener fortaleza mental para revertir la situación de inmediato. Si no pensáramos que podemos vencer a Japón, mejor deberíamos devolvernos a casa", aseguró el estratega.

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Renard fue presentado hace unos días en sustitución de Sabri Lamouchi, quien fue despedido luego de la goleada de 5-1 que Suecia les propinó en su primer juego del grupo F.

El técnico desestimó la relevancia que pueda tener en el banquillo, esa tarea corresponde a cada uno de sus 26 elementos.

"Estamos en la Copa del Mundo. El entrenador no es la clave, esa está en los jugadores, en la conciencia y determinación que ellos tomen para hacerlo. Es muy fácil hablar, pero no existe la magia en el fútbol, lo que vale es la eficiencia, eso es lo que nos lleva a la grandeza", explicó.

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Según Renard, a pesar de la goleada, se topó con un grupo dispuesto a buscar revancha.

"Encontré a un grupo con la mente abierta, muy determinado. Los veo con un espíritu renovado, buscan una revancha y estoy seguro que vamos a obtener lo mejor. Nuestro espíritu colectivo debe ser perfecto para enfrentar a Japón", puntualizó.

El francés reconoció que, aunque el panorama luce complicado, ya que marchan últimos en el grupo F, están a tiempo de reaccionar.

"Los jugadores quieren seguir avanzando, han encontrado motivación, han escuchado. Nosotros hemos vuelto a las bases, al rigor y la disciplina para ser un colectivo fuerte. Titulares o no todos deben estar comprometidos, esa es nuestra fortaleza, debemos estar a la altura de un rival como Japón", concluyó.

Túnez es cuarto en el sector, debajo de Países Bajos y, su rival, Japón, que tienen un punto, y de Suecia, el líder con tres unidades.

El duelo ante Japón, que se desarrollará en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, será el partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo.EFE

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