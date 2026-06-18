Xavi Pascual: Laprovittola está cada vez mejor, le hemos echado mcho de menos

València, 18 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó tras la victoria de su equipo en la cancha del Valencia Basket en el primer partido de la final de la Liga Endesa, la mejoría que han mostrado en las últimas semanas coincidiendo con el regreso del argentino Nico Laprovittola, uno de sus jugadores más destacados en este choque.

"Laprovittola cada vez está mejor en esta recta final de la temporada. Le hemos echado mucho de menos estos tres meses que ha estado lesionado, pero con él cada vez somos mejor equipo", explicó en la sala de prensa el técnico, que dijo que han sabido "cuidar" a los veteranos para que lleguen bien a este tramo final pero que ahora deben "recuperar" bien para el segundo choque.

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"El equipo está fuerte, está bien, podía haber ganado cualquiera. Nuestra mentalidad es buena, sabemos que cada día costará más", auguró.

Pascual destacó la labor ofensiva de sus jugadores, pero subrayó que ya ha sido buena en las últimas semanas. "De los últimos 14 partidos tenemos 13 con 95 puntos de media, con nuestro estilo, claro. Somos un equipo que nos gusta jugar delante y atrás. Podemos ser lo que podemos ser, detrás no vamos a ser nunca extremadamente sólidos pero delante podemos jugar bien", afirmó.

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"Al Valencia no le puedes ganar si no juegas bien en ataque porque ellos anotaran siempre. Contentos. Nos han penalizado cada pérdida pero nos habíamos marcado quedarnos por debajo de las 12 pérdidas y nos hemos quedado en 11", destacó el técnico, que también dijo que cumplieron el objetivo de no ceder más de doce rebotes en su canasta.

"Hemos entrado mal, nos hemos dejado muchos tiros libres y eso pesa pero en el segundo cuarto hemos vuelto por el ataque, que ha sido bueno. La segunda parte ha sido muy igualada, el Valencia ha cogido un poco de ventaja pero con las dos acciones de Clyburn tras tiempo muerto hemos conseguido forzar la prórroga y en el tiempo extra nos hemos llevado la victoria", explicó.

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Pascual recordó la abultada derrota que sufrieron en el ultimo partido de la fase regular en el Palau ante el Valencia.

"Recordamos mucho la derrota contra el Valencia pero llevábamos seis victorias antes y ahora llevamos cinco después. En ese partido arriesgamos con cuatro jugadores que volvían de lesión. Todo nos salió mal pero teníamos cuatro lesionados de larga duración que volvían y el entrenador debe saber mira a medio plazo", concluyó. EFE

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