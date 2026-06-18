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Uxía Rodríguez renueva una temporada con el Celta Baloncesto

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Vigo, 18 jun (EFE).- La alero Uxía Rodríguez, internacional con las categorías inferiores de la selección española, amplió un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Celta Baloncesto, con el que debutará la próxima temporada en la Liga Femenina.

La jugadora, que el próximo mes de agosto cumplirá 19 años, viene de promediar 10.5 puntos, 8.3 rebotes y 0.8 asistencias en los cuatro partidos que disputó en este último curso.

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El Celta, que una temporada más estará dirigido por Cristina Cantero, ya cuenta con cinco jugadores en su plantilla para afrontar el regreso a la Liga Femenina: Diana Cabrera, Marina Gea, Deva Bermejo, Martina Vizmanos y Uxía Rodríguez. EFE

dmg/apa

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