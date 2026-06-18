UPN asegura que Zapatero "no ha convencido ni dado confianza alguna" en su declaración judicial

El portavoz de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha afirmado este jueves, que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no ha convencido ni dado confianza" alguna en su declaración ante el juez que lleva el caso Plus Ultra porque no ha dado "ni una explicación" sobre el origen de las joyas incautadas por la Policía en su despacho.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Catalán ha señalado que si Zapatero este miércoles "lo hubiese tenido muy claro", habría planteado su procedencia "desde el primer momento" y, en cambio, no contestó a las preguntas de todas las partes implicadas en el proceso judicial.

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"Si no tiene nada que ocultar, no habría tenido ningún problema en responder a esas preguntas, incluida la Fiscalía Anticorrupción. Eso es un detalle muy llamativo", ha señalado.

Por último, el diputado foralista ha manifestado que, aunque el expresidente a quien tiene que convencer es al magistrado y que la confianza "es lo último que se pierde", para él Zapatero la perdió "hace ya mucho tiempo".

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