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La garantía goleadora de Oyarzabal

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- Truncada con el 0-0 ante Cabo Verde su espléndida racha goleadora con la selección española, autor de ocho tantos en los seis partidos previos al Mundial 2026, Mikel Oyarzabal nunca ha fallado de cara al gol en dos encuentros consecutivos con el equipo nacional desde octubre de 2024.

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Es una garantía goleadora para Luis de la Fuente, su seleccionador, con 19 tantos desde que asumió el cargo, rumbo al encuentro clave del próximo domingo frente a Arabia Saudí, en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026, tras el fiasco ante Cabo Verde del equipo, sin el gol o los goles que acostumbra en los últimos tiempos el atacante de la Real Sociedad cuando se pone la camiseta roja de España.

Desde octubre de 2024, cuando alcanzó tres duelos seguidos sin gol (tanto en el empate 0-0 como en el triunfo 3-0 contra Serbia más la victoria 1-0 ante Dinamarca) y cuando contabilizaba doce dianas en sus primeros 40 choques como internacional, casi no ha parado de anotar goles para la selección, consolidado como titular indiscutible y como su goleador.

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Son 13 aciertos en los últimos 14 partidos disputados desde entonces a las órdenes de Luis de la Fuente. En toda esa secuencia nunca se quedó sin marcar en dos partidos seguidos. Cuando se quedó a cero en un determinado encuentro, respondió al siguiente.

Del 2-2 con Países Bajos, sin gol suyo, al 3-3 con ese mismo rival con un doblete; del 4-5 en las semifinales de la Liga de Naciones de 2025 ante Francia, con dos asistencias, al 3-3 con Portugal de la final con un tanto suyo; y del 0-6 a Turquía, cuando repartió tres goles pero no anotó ninguno, al 2-0 a Georgia, con una diana suya.

Son los únicos tres encuentros, más el 0-0 con Cabo Verde del inicio del Mundial, en los que Mikel Oyarzabal no batió la portería contraria en sus últimos 15 duelos disputados con la selección española.

En el resto, al menos marcó un gol: uno en el 1-2 a Dinamarca, en el 3-3 con Portugal, en el 0-3 y en el 4-0 a Bulgaria, en el 2-0 a Georgia, en el 2-2 con Turquía y en el 1-3 a Perú y dos en el 3-3 con Países Bajos, en el 0-4 a Georgia y en el 3-0 a Serbia.

Son ocho goles en los últimos siete partidos y doce en los últimos doce encuentros de la referencia ofensiva de España en el Mundial 2026, con sendos cabezazos en el encuentro frente a Cabo Verde, uno parado por el portero Vozinha y otro desviado. Ahora aguarda Arabia Saudí. De la Fuente necesita sus goles. EFE

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