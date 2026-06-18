El delantero Chris Ramos seguirá en el Botafogo brasileño

Cádiz, 18 jun (EFE).- El delantero Chris Ramos, cedido desde el pasado verano por el Cádiz en el Botafogo, de la Primera división brasileña, seguirá en el club de Río de Janeiro, que ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el futbolista, anunció este jueves el presidente del club gaditano, Manuel Vizcaíno.

El dirigente explicó en rueda de prensa que el atacante gaditano, de 29 años y exfutbolista del Sevilla Atlético, Valladolid y Lugo, entre otros clubes, ha cumplido “una serie de objetivos establecidos” en su contrato de cesión y “ya es jugador del Botafogo”, en una operación en la que aseguró que el Cádiz aún no ha recibido las cantidades estipuladas en el acuerdo.

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Otro futbolista que no retornará al Cádiz es el defensa central Víctor Chust, sobre el que Vizcaíno confirmó que el Elche, en el que también estuvo a préstamo la pasada temporada, “tenía una opción de compra” y la "ha ejecutado, una vez negociadas las condiciones".

El presidente del Cádiz también aseguró que Imanol Idiakez, que tenía contrato en vigor una vez finalizada esta última campaña, “va a continuar” como entrenador de la primera plantilla.

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En una comparecencia para presentar la campaña de abonados 2026-27 del Cádiz, Vizcaíno pidió “perdón a la afición” por los “errores cometidos” en esta última temporada, en la que el equipo realizó una segunda vuelta nefasta que le hizo temer por la pérdida de la categoría.

En este sentido, el mandatario del club amarillo declaró que había plantilla para “luchar" por estar en la promoción de ascenso a Primera, pero que determinados jugadores “no han dado el nivel esperado", y añadió que “el error ha sido” creer que estaban “salvados en enero".

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El lema de la campaña de abonados del Cádiz es “Juntos como siempre” y comenzará el próximo lunes, con precios que oscilan entre los 750 euros en Tribuna Baja como el más caro y 120 para las renovaciones en los fondos como el más barato. EFE

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