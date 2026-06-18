El Congreso constata el "bloqueo político" e insta a Sánchez a "asumir responsabilidades" por los casos de corrupción

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción del PP con la que constata el actual "bloqueo político" e insta al Gobierno a asumir y depurar "responsabilidades políticas" por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, al Ejecutivo y al entorno familiar del presidente, Pedro Sánchez.

La iniciativa ha salido adelante con los 177 votos a favor de PP, Vox, UPN y Junts, mientras que el PNV y Coalición Canaria se han abstenido y el resto de los grupos han votado en contra.

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El texto aprobado es consecuencia de la interpelación que la semana pasada dirigió la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.

PP y Junts intentaron enmendar la iniciativa para añadir un mandato a Sánchez de que convocara elecciones, pero PSOE y Sumar unieron sus votos en la Mesa de la Cámara para impedir que se votaran esas enmiendas. El PP ya ha avanzado que llevará el asunto al Tribunal Constitucional.

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La moción aprobada constata la "necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación a sus actividades y las del PSOE".

En concreto, el texto alude a las investigaciones sobre los dos secretarios de Organización nombrados por Sánchez --Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos-- y a "numerosos altos cargos".

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Además, el Congreso insta al Ejecutivo a "depurar responsabilidades" en relación con la trama presuntamente financiada por el PSOE para "entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar" de Sánchez.

NI UN PRESUPUESTO, NI UN DEBATE DE LA NACIÓN

La moción también censura al Gobierno por la "anomalía política" de no haber realizado en toda la legislatura "ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si conserva la confianza de la Cámara".

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El PP menciona el "bloqueo político" de esta legislatura por la falta de tramitación de una ley de Presupuestos Generales del Estado en cuatro años y la celebración del Debate sobre el estado de la Nación. También señala que en esta legislatura se ha aprobado "el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses" de todas las legislaturas del actual periodo democrático.