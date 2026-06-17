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Podemos acusa a Sánchez de "dar gasolina" a la derecha con las causas judiciales del PSOE

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Madrid, 17 jun (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traicionar" a sus votantes y "dar gasolina" a la derecha con las causas judiciales que afectan al PSOE, entre ellas la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, y coincidiendo con la declaración de Zapatero como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, Belarra ha preguntado a Sánchez "qué planes tiene el Gobierno a partir de ahora".

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"Empieza a declarar el presidente Zapatero. Y cada día conocemos más y más informaciones sobre la corrupción, de Leire Díez, de Santos Cerdán, de Ábalos. Y todo el mundo ve lo que es evidente, presidente, que a ninguna de esas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque tenían acceso a usted y al Gobierno", ha asegurado.

Belarra ha denunciado que con todas estas causas judiciales los socialistas "han traicionado la confianza de la gente que les votó" y "el propósito de la legislatura".

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"La derecha del PP y Vox debería venir a esta Cámara cada miércoles, presidente, a atacarle por sus políticas, por hacer ruido, por cambiar las cosas como hacían con Podemos cuando estábamos en el Gobierno (...) y en vez de eso, ustedes han dado gasolina a la derecha", ha sostenido.

Sánchez le ha respondido destacando buenos datos económicos de su Gobierno, como los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, la subida del salario mínimo interprofesional por encima de los 1.100 euros o la revalorizacion de las pensiones.

"Por eso, señoría, cuando usted dice que la legislatura está muerta, que la legislatura está agotada, la pregunta también tendría que hacérsela usted. Pregúntele, por ejemplo, a un jubilado o jubilada que lo que quiere es ver que se revaloriza la pensión. Pregúntele a un trabajador o trabajadora si quiere o no que se aumente el salario mínimo interprofesional", ha señalado.

El presidente también ha destacado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha mejorado la puntuación de España en su lucha contra la corrupción y ha asegurado que este resultado "tiene mucho que ver también con la acción de este Gobierno de coalición progresista".

"No se equivoque, quienes queremos y defendemos los derechos de la gente estamos aquí, no allí", ha añadido en referencia a la bancada del PP. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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