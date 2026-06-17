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La vista previa por las protestas en La Vuelta en Valladolid tendrá lugar el 10 de julio

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 Valladolid, 17 jun (EFE).- La vista preliminar por los cuatro encausados que protestaron durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España del pasado 11 de septiembre de 2025 en Valladolid se celebrará el próximo 10 de julio en los juzgados de la capital vallisoletana y estará precedida por una concentración de apoyo.

Así lo han explicado este miércoles tres de los procesados (uno de ellos no ha acudido a la rueda de prensa por motivos laborales, pero asume la propuesta), su abogado y un portavoz de una nueva plataforma de apoyo.

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Han insistido en que no van a aceptar ningún acuerdo de conformidad ni reducción de pena.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de 21 meses de prisión (un año y nueve meses) por un ilícito de desórdenes públicos y otro de alteración del espectáculo deportivo, mientras que dos de ellos enfrentan cuatro meses más por un delito de resistencia a la autoridad.

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La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados se han referido como "lobby sionista", también se ha personado en la causa y ha elevado la petición de penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente.

En ambas peticiones de penas, al superar el umbral de los 24 meses, cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de los cuatro acusados, que han reconocido los hechos -irrumpieron durante la carrera en el casco histórico de la ciudad, aunque fueron retirados de la vía por parte de la Policía Nacional sin que afectara a la prueba-, pero rechazan que sus actos supongan un delito.

Los encausados han enmarcado sus acciones en el derecho a la protesta, al considerar que la participación del equipo Israel Premier Tech blanqueaba las acciones del gobierno israelí en Gaza, que han calificado como "genocidio" o "masacre".

Además, han criticado al "gobierno más progresista de la historia", en referencia a la coalición entre el PSOE y otros partidos de izquierdas, por criticar al ejecutivo de Bejamín Netanyahu en público, mientras las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la Fiscalía actúan sobre los manifestantes.

"No pedimos perdón frente a ese castigo ejemplarizante y hemos tomado colectivamente la decisión de que en el caso de que, finalmente haya una sentencia firme que nos condene a menos de 24 meses de prisión, no vamos a solicitar la suspensión de entrar en la cárcel, aunque la ley nos lo permita por carecer de antecedentes penales", ha advertido Carlos Gómez, uno de los encausados.

Jorge Lebrero, uno de los procesados, ha destacado el éxito de las movilizaciones a favor de Palestina durante La Vuelta con la retirada del equipo israelí de la competición y ha reiterado que no se produjeron daños materiales ni humanos durante la contrarreloj en Valladolid, mientras que su abogado, Erlantz Ibarrondo, ha subrayado que el derecho a la protesta "es esencial para cualquier estado democrático".

Por otra parte, este miércoles han anunciado la creación de una plataforma de apoyo -se constituyó formalmente el 11 de junio con cuarenta activistas- y su primera acción será una protesta frente a los juzgados de Valladolid en la fecha de la vista preliminar, el 10 de julio, a la que seguirán charlas, concentraciones y la puesta en marcha de un mecanismo para recaudar fondos.

"Si la prisión es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo. Esta lucha termina cuando se termina el sionismo", ha zanjado Eva Valentín, la única mujer procesada por las protestas del 11 del septiembre en Valladolid. EFE

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