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Fallece de cáncer Eric Roy, entrenador del Brest y exjugador del Rayo Vallecano

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París, 17 jun (EFE).- Eric Roy, entrenador del Brest y que como futbolista fue jugador entre otros del Rayo Vallecano, falleció a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas, indicó este miércoles la familia del técnico que el año pasado condujo al modesto club a la Liga de Campeones.

Antiguo centrocampista formado en el Niza y que llegó a jugar en el Lyon, el Olympique Marsella y en el Rayo Vallecano (campaña 2001-2002), Roy tuvo una carrera atípica de entrenador, que comenzó en su primer club.

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Pero no fue hasta doce años más tarde cuando se sentó en otro banquillo, el del Brest, al que llegó en 2023 para convertir al modesto club bretón en una de las sorpresas del campeonato.

Bajo su batuta, el equipo acabó tercero, por detrás del PSG y del Mónaco, lo que le valió la clasificación para la Liga de Campeones.

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En esa competición consiguió superar la fase de grupos, aunque en el cruce de la repesca fue eliminado por el PSG, lanzado a la que sería su primera Liga de Campeones.

Esa temporada consiguió que el club se mantuviera en primera división, objetivo real de los directivos, algo que también logró al término de esta temporada.

Como futbolista en la demarcación de centrocampista, Roy comenzó su carrera en el Niza, pasó por el Toulon, el Lyon, el Marsella, el Sunderland inglés, el Troyes y el Rayo y acabó su carrera en el Niza en 2004.

Según la familia, el entrenador sufría un cáncer de páncreas desde hace tres años. EFE

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