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El PSOE suspende de militancia a sus concejales por el bloqueo del hotel El Algarrobico

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Almería, 17 jun (EFE).- La dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de militancia de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) tras negarse este miércoles a anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

La medida orgánica, que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido, se ha adoptado de forma fulminante después de que los ediles socialistas mantuvieran "una posición contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A" durante el pleno extraordinario celebrado esta mañana, optando por aplazar la votación del punto hasta el próximo lunes.

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El PSOE de Andalucía ha ratificado su "firme voluntad de ejecutar la sentencia del TSJA que declara la nulidad de la licencia" y ha lanzado una advertencia taxativa: "El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí".

Para la formación, "un atentando contra el medioambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional".

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Ante la situación de bloqueo propiciada por sus propios concejales —que unieron sus votos a los de los ediles no adscritos para posponer el trámite alegando falta de informes económicos y jurídicos—, la cúpula socialista ha instado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras a votar en la sesión del próximo lunes a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento al mandato judicial.

Asimismo, el PSOE-A ha expresado su pleno respaldo a la postura del Ejecutivo central en este choque institucional.

La formación autonómica ha manifestado que apoya y comparte "el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", que poco antes había exigido el acatamiento del fallo y amenazado con solicitar a la justicia la anulación subsidiaria del permiso urbanístico si el Consistorio mantiene la parálisis legal. EFE

mma/vg/icn

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