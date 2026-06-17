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El PSOE ofrece un calendario a la carta a sus federaciones para celebrar sus primarias a las autonómicas y municipales

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El PSOE va a aprobar un calendario de elecciones primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 en el que introducen una novedad, cada territorio podrá elegir celebrarlas en el próximo mes de julio, septiembre o noviembre.

Los socialistas someterán a votación esta 'hoja de ruta' en el próximo Comité Federal que se celebra el 27 de junio en la sede federal de la calle Ferraz y activar así la maquinaria para afrontar el ciclo electoral del próximo año, según indica el PSOE.

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Este mismo miércoles, la secretaria de Organización, Rebeca Torró presentó este calendario a los secretarios de Organización territoriales, que afecta a las federaciones autonómicas, a los municipios de más de 20.000 habitantes así como los cabildos, consells insulares y juntas generales de Euskadi.

Por primera vez, según destacan, constará de "tres ventanas voluntarias": julio, septiembre y noviembre, de manera que cada territorio pueda concurrir en la que prefiera.

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La primera de ellas se abrirá el 29 de junio, solo dos días después del Comité Federal --el máximo órgano de decisión del PSOE entre Congresos-- y la votación se celebrará el 19 de julio. De este modo, entre el 29 de junio y el 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades autónomas concurren a esta primera opción.

Del 2 al 3 de julio se llevará a cabo la presentación de candidaturas y del 4 al 11 del mismo mes, la recogida de avales. La campaña de información será entre el 12 y el 18 y finalmente el domingo 19 de julio la jornada de votación de la primera vuelta. Si fuera necesaria una segunda vuelta, se votará el domingo siguiente, día 26 y la campaña de información será entre el 20 y el 25 de ese mes.

LOS TERRITORIOS RECLAMABAN FLEXIBILIDAD

Según Ferraz esta nueva modalidad de calendario a la carta responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE para que los plazos fueran "flexibles", de manera que cada municipio, comunidad o consell pueda adaptarse a sus necesidades.

El calendario detallado de las votaciones de septiembre y noviembre lo aprobará la Comisión Ejecutiva Federal "a su debido tiempo".

En los municipios donde el PSOE tiene la alcaldía, solo se podrán celebrar primarias si lo solicita más de un 50% de los militantes y "con la autorización de la Comisión Federal de Listas". En las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas serán necesarias las firmas del 40% de los militantes o con un acuerdo del Comité autonómico correspondiente. Para estos casos, será la Ejecutiva Federal la que establezca un plazo para llevar a cabo las primarias.

ENTRAR EN MODO ELECTORAL

Con la aprobación de este calendario de primarias, los socialistas pretenden "entrar de lleno en modo electoral" y poner "la maquinaria en marcha" de cara a las autonómicas y municipales que se van a celebrar el último domingo de mayo de 2027.

En este sentido dan "especial relevancia" al Comité Federal de este mes, pues consideran que será el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral que espera les lleve a gobernar "en muchos más municipios y comunidades autónomas y revalidar el Gobierno de España".

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EuropaPress

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