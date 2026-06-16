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Zapatero accederá mañana a pie a la Audiencia Nacional

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Madrid, 16 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero accederá este miércoles a pie a la Audiencia Nacional tras dejarle en la entrada el coche en el que se trasladará hasta la sede del tribunal para declarar por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en una caja fuerte en su despacho.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, la Dirección de Seguridad de Presidencia del Gobierno ha pedido por motivos de seguridad que la entrada de Rodríguez Zapatero y su abogado se haga desde su coche a la puerta principal, que es por la que únicamente pueden acceder jueces, fiscales y funcionarios, y que es la más próxima a la calle Génova.

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Ante esta petición, el presidente de la Audiencia Nacional ha acordado que se haga de esta forma.

El resto de las partes que asistirán a la declaración entrarán como es habitual por la puerta habilitada para el acceso del público en general.

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José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez.

A partir de las 9:00 horas, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado para interrogarle por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.

También sobre las casi ochenta joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de la declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar.EFE

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