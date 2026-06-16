Montero mantiene su confianza en Zapatero pero le pide explicaciones sobre las joyas

Sevilla, 16 jun (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la tasación de más de 1,3 millones de euros de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho, pero le ha pedido explicaciones sobre esta cuestión.

Montero, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha recordado que ya trasladó su apoyo a Zapatero cuando la Guardia Civil registró su despacho y que lo mantiene ahora: "Tiene mi confianza".

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La también secretaria general del PSOE andaluz ha indicado que Zapatero tendrá que explicar el origen de las joyas que encontraron en su poder, cuestión que ella -ha abundado- también quiere escuchar para saber si "como han explicado antiguos colaboradores son regalos de otros dignatarios".

Montero ha negado que haya hablado con Zapatero sobre la cuestión de las joyas, pero sí sobre otros asuntos y ha explicado que está a la espera de que este miércoles el expresidente comparezca para explicarse ante el juez.

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En cuanto al expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra, origen del caso en el que está presuntamente involucrado Zapatero, Montero ha insistido en que la causa se revisó por multitud de órganos nacionales e internacionales sin que se encontrara ninguna irregularidad.

Montero ha insistido en que el PSOE no se ha lucrado ni financiado con ningún caso de presunta corrupción como sí lo han hecho "otros partidos" y ha destacado que el "riesgo cero" de que haya comportamientos fuera de la ley "no existe", por lo que lo importante es cómo se reacciona ante estos casos y "extremar los controles".

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La líder del PSOE andaluz ha subrayado que "la trama Leire o Koldo" no consiguió ninguno de sus objetivos en los departamentos que estaban bajo su control: "En los ámbitos que yo conozco, a priori, salvo otra información que no conocemos, lo que ha sido el trabajo del Gobierno parece que no ha habido ahí ningún tipo de influencia o alteraciones".

Montero ha insistido en que, cuando los cuadernos y agendas del presunto caso de corrupción de Leire Díez la nombra a ella o sus tareas de Gobierno, "lo que se pone de manifiesto es que no consiguieron su fin" porque "cualquiera puede hacer una anotación en un cuaderno", pero eso no significa que sea verdad.

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Asimismo, ha negado que el PSOE se haya financiado ilegalmente y, en todo caso, ha supuesto un menoscabo para los fondos del partido, que pagó los gastos de la conocida como la 'fontanera del PSOE' mientras se filtraba el sumario secreto con datos como la llegada de la Guardia Civil a la sede del partido. EFE

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