Los transportistas ven insuficiente la inversión en carreteras anunciada por el Gobierno

Madrid, 16 jun (EFE).- La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera insuficiente la inversión "récord" de 1.006 millones de euros anunciada este martes por el Gobierno para la conservación de la red de carreteras del Estado y reclama una actuación "urgente" y "más ambiciosa".

El plan, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, autoriza al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar los contratos para la conservación de la red viaria, lo que supone "un reconocimiento explícito" del deterioro que sufren las carreteras y de las reiteradas denuncias trasladadas por el sector del transporte.

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Pero, pese a que la confederación valora positivamente este plan, insiste en que los citados 1.006 millones no son suficientes para dar respuesta a la situación actual de las carreteras, ya que solo actuará sobre 3.670 kilómetros de los 26.000 que tiene la red, dice la CETM en un comunicado.

Esto deja sin intervención alguna a una parte "mayoritaria" de las infraestructuras, muchas de las cuales tienen un estado "crítico" que "afecta directamente a la seguridad vial, a la eficiencia operativa y a los costes de explotación de las empresas de transporte", añade.

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También se queja la patronal de que el citado presupuesto es "claramente escaso" si se tiene en cuenta "el esfuerzo fiscal" que soporta el sector, que aporta anualmente más de 21.000 millones de euros a las arcas públicas a través de impuestos vinculados a los combustibles, según los cálculos de la propia CETM.

En este sentido, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) estima que España debería destinar en torno a 2.000 millones de euros anuales al mantenimiento de la red de carreteras del Estado, lo que para la CETM demuestra que el gasto previsto es insuficiente sobre todo teniendo en cuenta el déficit en conservación acumulado en los últimos años.

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El plan contempla actuaciones en diez comunidades autónomas: Comunidad Valenciana (Alicante y Castellón); Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Soria); Castilla-La Mancha (Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real); Andalucía (Huelva); Madrid; La Rioja; Aragón (Zaragoza); Asturias; Galicia (La Coruña) y Cataluña (Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida).

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses y en ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, según explicaba esta mañana el Ministerio. EFE

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