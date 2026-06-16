Espana agencias

Los clubes con jugadores mundialistas recibirán los pagos de FIFA antes de final de 2026

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- Los clubes que hayan liberado jugadores para que participen en la fase final del Mundial o en la previa de clasificación recibirán antes de que acabe el presente año, a través de sus respectivas federaciones, los pagos de la FIFA que ha destinado 355 millones de dólares para esta partida.

El Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en consonancia con el nuevo memorando de acuerdo suscrito con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), establece que los que cedieron jugadores para la clasificación recibirán 2.362$ por jugador y por partido y que las ayudas mínimas previstas por jugador y día para los de la fase final sean de 5.000$.

PUBLICIDAD

La circular remitida por la FIFA a sus federaciones señala que las cantidades exactas por día se calcularán cuando concluya la fase final, de acuerdo a la participación real de los jugadores.

Ante los participantes en la fase final, precisa que sólo podrán acogerse a los pagos los clubes en los que estuvieran inscritos los jugadores en cuestión durante el periodo de liberación correspondiente y que no será posible que más de un club se beneficie de la participación de un jugador en la fase final.

PUBLICIDAD

Incluye además tres disposición referidas a jugadores sustitutos, aquellos que sean traspasados o cedidos o que finalicen su contrato con el club durante la disputa del Mundial.

Respecto a los primeros incluye a todos los jugadores que participen como sustitutos además de los jugadores a los que sustituyan. Podrán participar en el programa los clubes en los que estén inscritos los jugadores sustitutos y los jugadores incluidos inicialmente en la lista definitiva.

Si un jugador se inscribe en un nuevo club durante el periodo de liberación, los beneficios a él asociados se dividirán de forma proporcional entre el antiguo y el nuevo club, en función de las respectivas fechas de inscripción.

Si durante el actual periodo de liberación vence el contrato de un jugador que participa en la fase final, el jugador se convertirá en agente libre y el club anterior podrá participar en el programa hasta la fecha de vencimiento del contrato.

Respecto a los participantes en la fase de clasificación sólo se tendrán en cuenta los jugadores que figuren en la lista de convocados (once jugadores y un máximo de doce suplentes) y no se concederán ayudas por los jugadores que no estén inscritos en un club.

El Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA, que por primera vez incluye contribuciones para los jugadores que participaron en la fase preliminar, ha aumentado un 70 % la cantidad respecto al Mundial jugado en Catar 2022.

Del total de 355 millones$, establece una cantidad de 100 millones$ para los que cedieron futbolistas para la fase de clasificación y otra de 250 millones$ para los que participan hasta el 19 de julio en la fase final.

Los 5 millones de dólares restantes se asignarán, tras la deducción de los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa, para beneficio del fútbol de clubes en función de un acuerdo alcanzado entre la FIFA y la EFC.

Al igual que en las anteriores ediciones del programa, los importes adeudados a los clubes que tengan derecho a ellos se transferirán a la cuenta bancaria de la federación correspondiente en bruto, con sujeción a los impuestos pertinentes.

A continuación, las federaciones miembro correspondientes deberán redistribuir dichos importes a sus clubes con arreglo al desglose detallado que facilitará la FIFA.

Los clubes recibirán los importes íntegros, sin compensaciones y en bruto, sujetos a la deducción de los impuestos pertinentes. La redistribución se deberá llevar a cabo inmediatamente, sin demora injustificada.

Los importes que se pagarán en virtud del programa están destinados exclusivamente a los clubes, no a las federaciones miembro ni a los jugadores que hayan liberado, que no tendrán derecho alguno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argüello asegura que nunca ha pedido un adelanto electoral, sino ir a la Constitución

Infobae

El Ayuntamiento de Sevilla implanta chips en palmeras para evitar que sean robadas

Infobae

El juez ordena detener a Mouliaá tras no comparecer como investigada por presuntas calumnias a Errejón

El juez ordena detener a Mouliaá tras no comparecer como investigada por presuntas calumnias a Errejón

El Govern, a Junts: "A Cataluña nunca le ha ido bien con la extrema derecha en el poder"

Infobae

Chalecos amarillos y silbatos para disuadir a carteristas del casco histórico de Córdoba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

La Infantería de Marina española llega a la costa este de Estados Unidos con 700 militares, cinco buques y 75 vehículos

Junts obliga a los aliados de Pedro Sánchez a posicionarse sobre si el presidente debe convocar elecciones anticipadas

Muere un supuesto narcotraficante durante un tiroteo con la Policía en un operativo antidroga en Pontevedra

El juez Calama rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre el origen de sus joyas: pedía posponerla para reunir más documentación

Un juez absuelve a dos grafiteros que pintaron cinco vagones del metro de Barcelona porque su delito no puede castigarse con prisión

ECONOMÍA

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

El absentismo laboral llega a “extremos insostenibles”, según la patronal: las bajas cuestan 33.000 millones al año a Seguridad Social y empresas

La histórica sastrería de Barcelona que vistió a Juan Carlos I cierra por la subida del precio del alquiler

El castillo medieval francés que se vende por 1,5 millones de euros: 20 estancias y una capilla del siglo XVI con vidrieras históricas

Cómo te afectará la reforma de los derechos de pasajeros de la UE: la maleta de cabina depende de la tarifa y reembolsos de hasta el 400% por rutas alternativas

DEPORTES

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

Jürgen Klopp, Scaloni y Henry salen en defensa de España tras el empate contra Cabo Verde: “El fútbol no funciona así”

El portero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram y se convierte en sensación del Mundial al pasar de 50.000 a 6,7 millones

Pedir perdón tras un gol al país de su familia, un gesto de respeto que ha llegado a los mundiales para quedarse: “Es la nación que lo acogió”

De Lamine Yamal a Cucurella, los jugadores de España llaman a la calma tras el empate ante Cabo Verde: “Nadie dijo que sería fácil”

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles